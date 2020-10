Fiera d'ottobre annullata, Larinella: «Una polemica di cartapesta»

LARINO. In questi giorni sono apparsi sulle testate d’informazione locale notizie riguardanti il mancato svolgimento della centenaria Fiera di Ottobre di Larino.

A fare chiarezza arriva l'associazione Larinella.

«Secondo quanto affermato da giornalisti, blogger ed ex dirigenti comunali, la vera motivazione celata dietro la mancata organizzazione della storica fiera vi è l’uso improprio della struttura fieristica che è ancora occupata dalle opere in cartapesta realizzate per il Carnevale 2020.

Tralasciando le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a non organizzare la Fiera di Ottobre, ci preme intervenire pubblicamente per chiarire determinati aspetti a chi poco conosce lo stato dei fatti e soprattutto a chi artatamente cerca di cavalcare tale tematica addossando responsabilità a destra e a manca!

È doveroso ricordare che il padiglione fieristico è stato utilizzato per il rimessaggio delle opere di cartapesta partecipanti alla 45° Edizione del Carnevale di Larino, da Marzo a oggi, poiché le stesse allegorie sarebbero servite per la organizzazione dell’Edizione estiva del Carnevale di Larino, così come previsto nel bando per la selezione dei bozzetti dei carri allegorici emanato a novembre 2019.

Purtroppo la pandemia ha determinato l’annullamento dell’appuntamento estivo calendarizzato per il 13 Agosto e dal momento che l’Amministrazione Comunale non ha inteso procedere con l’organizzazione della fiera le opere destinate ad una doppia uscita sono rimaste “congelate” all’interno del polo fieristico.

A questo punto sembra fondamentale e doveroso ripercorrere a piccoli passi la questione legata alla costruzione dei capannoni da destinare alla realizzazione dei carri allegorici.

È ormai nota a tutti la mancanza di adeguati spazi atti alla costruzione di opere in cartapesta. Nonostante la qualità artistica continui a salire di anno in anno, dei capannoni ancora non vi è mai stata traccia.

Per sopperire a tali mancanze, nell’ultimo biennio si è cercato di trovare luoghi di fortuna, talvolta anche pubblici, da destinare alla realizzazione di piccole parti di carro.

L’edizione del Carnevale di Larino 2020 ha segnato l’anno zero per la manifestazione, poiché attraverso uno sforzo comune tra associazione Larinella, carristi e volontari vari, si è deciso di organizzare un evento che prevedesse un obolo da destinare alla costruzione dei futuri capannoni.

Lo sforzo di tutta la comunità carnevalesca ha prodotto un tesoretto di circa €50.000 che, in accordo con il Comune di Larino, sono stati vincolati per realizzare 5 Giga Box (da 150 mq e circa 8 metri di altezza) da realizzare accanto all’attuale padiglione fieristico.

Numerosi sono stati gli incontri con l’Amministrazione, il Tecnico comunale responsabile e il progettista, al fine di fissare i criteri e definire le funzionalità degli spazi da destinare in futuro per 11 mesi alla costruzione dei Giganti di Cartapesta e per il mese di ottobre come spazio di supporto alla Fiera di Ottobre.

Purtroppo, l’attuale disponibilità economica non supera i €100.000 e vi è la necessità di un finanziamento/mutuo di un importo pari al doppio.

Abbiamo ottenuto, come Associazione Larinella, l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di recuperare la somma mancante per provvedere alla costruzione dei nuovi spazi già da gennaio 2021.

Sperando che la situazione sia a tutti più chiara e che le sterili polemiche possano finire, come Associazione Larinella, attorno alla quale ruotano centinaia di giovani e giovanissimi larinesi, ci teniamo a esprimere il rammarico e la delusione che proviamo. È facile fare i leoni da tastiera quando non si conoscono i fatti e non si conosce il lavoro, il sacrificio, lo sforzo, la passione e il desiderio di riscatto dei tanti giovani che passano interi mesi a lavorare a una manifestazione che negli ultimi anni ha avuto un evidente salto di qualità.

Prima di parlare e scrivere, sarebbe opportuno fermarsi a riflettere. Non chiediamo di certo che ci venga detto “Bravi!”, ma almeno vorremmo non essere attaccati ingiustamente. Siamo giovani, siamo pieni di voglia di fare, facciamo sacrifici, proviamo a dare visibilità all’arte di tanti ragazzi nostrani, proviamo a dare lustro a questo paese attraverso una manifestazione ormai di risonanza nazionale e ci troviamo a dover perdere tempo dietro chi si è giocato il nostro futuro? Forse, la verità è solo una: chi non fa non dovrebbe criticare chi fa.