Zuccherificio fallito due volte, ma si litiga ancora per la Tarsu 2007-2011

TERMOLI. Ci sono vicende che ci appaiono anche paradossali, ma vanno escusse, poiché si tratta di soldi che servono alla collettività. Secondo braccio di ferro del Comune di Termoli con la curatela fallimentare dello Zuccherificio del Molise, dopo quello relativo alla rimozione della discarica davanti all’ex stabilimento saccarifero. Balla una cifra di 721.981 euro, frutto di un accertamento per Tarsu degli anni compresi tra il 2007 e il 2011. Somma derivante da una differenza tra la superficie accertata di mq.11.649 e quella dichiarata di mq. 3511, con lo Zuccherificio che nel 2012, quando era ancora in bonis, che l’aveva impugnato, lamentando l’illegittimità dell’atto impugnato: perché relativo a più periodi di imposta, per non consentire l’avviso impugnato la comprensione delle regole e dei dati anno per anno; - per erronea valutazione di atti e fatti posti a fondamento dell’accertamento, per avere l’Ente accertato una superficie di mq.11.649 a fronte dei dichiarati 3511 mq e dei 2587 mq indicati in Ctp dell’ingegner De Gregorio.

Dopo i primi due gradi di giudizio tributari, con la sentenza n. 6567/2020 della Corte di Cassazione del 10.03.2020, che ha accolto il ricorso proposto in nome e per conto del Comune di Termoli avverso la decisione n. 78/2018 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso depositata il 26.02.2018, lo scorso 8 settembre è pervenuto il ricorso in riassunzione promosso dalla curatela fallimentare Zuccherificio del Molise S.p.A, autorizzato dal giudice delegato, che facendo proprie tutte le argomentazioni, deduzioni già proposte nei precedenti scritti difensivi dalla fallita Zuccherificio del Molise S.p.a., rassegna le seguenti conclusioni: “voglia la Commissione adita, preso atto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza summenzionata e tenuto conto delle argomentazioni sopra svolte, in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere l’appello, e decidendo nel merito la controversia, annullare l’avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Si chiede che la discussione della presente vertenza avvenga in pubblica udienza ex artt. 33, primo comma, del D.Lgs. 546/92”.

La sentenza parte dall’assunto che tra le parti sia intervenuta l’accettazione della tassabilità della superficie dello Zuccherificio del Molise S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., nella misura di mq. 2.790,12, circostanza presupposta ma non dimostrata in giudizio, tanto è vero la pronuncia precedente della Commissione Tributaria Provinciale n.153/3/2011 del 16/05/2011, fa menzione esclusivamente della richiesta congiunta del 12/05/2011, formulata dall’avv. Antonio Tamburro per lo Zuccherificio del Molise e dall’avv. Ferdinando D’Amario per il Comune di Termoli, senza produrre in giudizio copia dell’accordo siglato ed autorizzato dalle parti, accordo che effettivamente non è mai intervenuto tra le parti, mancando agli atti dell’Ente relative copie e atti autorizzatori. Per questo motivo, la Giunta Roberti ha autorizzato la costituzione del sindaco in giudizio.