​Cinghiali, la Regione condannata a pagare i danni agli agricoltori

MOLISE. Negli ultimi tempi c’è un ritorno continuo all’emergenza-cinghiali. Questi animali vengono avvistati - in pieno giorno – persino nei centri abitati; e qualche esemplare viene immortalato in fotografia addirittura lungo il litorale. Ma in Regione non sembrano preoccupati, nonostante il Giudice cominci a condannare l’Ente a ‘pagare’ per i danni inferti dagli ungulati per l’appartenenza degli animali al patrimonio faunistico regionale. Insomma questa sorta di maiale selvatico non è "res nullius", al punto che i Cc-Forestali si industriano a raccomandare ai cittadini di segnalare episodi e pratiche dannose per questi animali, talvolta fino ad assumere un carattere di illegittimità. Di contro la Coldiretti plaude alle intraprese di chi

predica a favore di una mattanza, sia pure “selettiva” (?), contro la frequenza con cui i cinghiali si appalesano.



A tutti, però, sembrerebbe sfuggire un’altra angolazione del problema. Alle spalle delle invasioni molisane appare diffuso un altro fenomeno: quello, già segnalato, in passato, da questa testata, di certi cacciatori dalla carabina facile, imbracciata per soddisfare le necessità di tanti ristoratori dell’agro. In effetti operano un po' dovunque esercizi di ristorazione che ricettano cinghiali ammazzati; e, poiché risulta che i ristoratori non siano dèditi alla caccia, può dedursene che, dietro certe 'ammazzatine', ci sia il 'business'. Se questo è vero, viene a spalancarsi un oblò che meriterebbe di richiamare l'interesse del Comando del Nas dei Carabinieri. In periodi di crisi, tutto può contribuire a costituire reddito; di qui la mattanza di selvaggina (non solo cinghiali quand'anche caprioli, lepri, lumache; e - per quanto riguarda il regno vegetale - asparagi, origano, funghi e tartufi).

L'indotto è notevole e gli introiti, conseguiti in nero, si fanno importanti. Oggi (quando si persevera nella crociata, diffondendola contenutisticamente lungo l’intero arco del Molise) sarebbe difficile non ammettere che questi ungulati sono diventati di una invadenza unica nonché fonte di pesanti danni inferti agli agricoltori e di pericoli per chi si avventuri nei boschi o, più semplicemente, si ponga alla guida della propria autovettura lungo le

strade. Ma, pur riconoscendo la loro pericolosità in genere, ci pare veramente esagerato l’invito alla formazione di una ‘posse’, auspicando

l’avvio – a turno - di ‘squadre della morte’ che abbiano ad avvicendarsi sulle peste degli animali. Eppure si legge periodicamente sdi grupponi di doppiette che ne abbattono a diecine. Ed il numero dei cacciatori presenti dal Cigno al Trigno appare tale da permettere di abbattere in un anno cinghiali a josa.



Ma, a tale proposito, la domanda rimane: che fine fanno questi ‘defunti’? Quale sarà la loro destinazione finale? Nel caso di possibili cessioni a terzi, saranno state rispettate tutte le precauzioni sanitarie previste in via preventiva? Ed i presumibili corrispettivi in danaro avranno ricevuto l'ossequio fiscale previsto dal legislatore? Insomma, per dirla terra-terra, si possono cedere senza infingimenti le mezzene ai privati che somministrano alimenti e bevande al pubblico? Non va scordato che questi animali sono portatori di gravi patologie alla medesima stregua dei maiali domestici i cui allevatori, però, sono sottoposti a rigide regole volute dalle leggi sanitarie e da quelle fiscali. Nella sostanza chi ha a che fare con questi animali

avrebbe tutte le ragioni per vederli sparire, ma è quanto meno incongruo che le leggi regionali puniscano drasticamente i miti cercatori di funghi e gli appassionati di tartufi, mentre i fruitori di selvaggina (magari complici dei ristoratori) possono impiparsi di regole sanitarie e fiscali, incidendo alla grande su di un patrimonio faunistico che, in definitiva, appartiene alla stessa Regione ‘fucilatrice, supportati dall'assenza dei Servizi veterinari dell'AsReM.



Claudio de Luca