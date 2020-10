MONTENERO. Evento di birdwatching, promosso dal Forum Civico Ecologista e dal Gruppo Fratino Vasto, in collaborazione con l'associazione Ambiente Basso Molise, che vuole unire due regioni - Abruzzo e Molise - e due bacini idrografici nel segno della scoperta del territorio e della sua avifauna, in particolare quella di passaggio nel periodo migratorio.

Si svolge in concomitanza con la "Giornata mondiale degli uccelli migratori" e consisterà nella istituzione temporanea di due stazioni di birdwatching alle foci del Sinello e del Trigno, con degli esperti che potranno illustrare ai partecipanti le caratteristiche dei flussi migratori, per i quali le foci dei fiumi, come aree umide, in generale costituiscono una stazione di sosta.

Si tratta di catturare un momento di passaggio, unico nella sua poesia e nella sua funzione ecosistemica, per trarne insegnamenti indispensabili a una corretta valorizzazione e protezione degli habitat fluviali e costieri.

L'evento, patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, si svolgerà con una prima stazione alle ore 9.00 al Sinello e una seconda alle ore 11.30 al Trigno per seguire simbolicamente l'andamento migratorio nord-sud. La presenza di due postazioni permetterà di apprezzare le specificità dei due ambienti fluviali, ma anche l'unicità delle osservazioni effettuabili in questo periodo di movimento faunistico. Un'occasione per scoprire forme, suoni e colori di una ricchissima biodiversità, che da un recente censimento ammonta a 321 specie di uccelli, solo per quanto riguarda l'Abruzzo. La partecipazione può essere in uno solo o entrambi i siti di ritrovo. Partecipazione consentita ad un massimo di 40 persone per luogo.

Necessaria la prenotazione tramite messaggio alla pagina Facebok del Forum Civico Ecologista.