TERMOLI. Ci siamo, stasera debutta il secondo ciclo di Termoli in diretta, alle 18.30 come sempre, live streaming con Nicola Montuori nella veste di ideatore e conduttore.

Un programma che riprende a cadenza mensile con la presenza del sindaco Francesco Roberti, pronto a rispondere alle vostre domande.

Sono trascorsi alcuni mesi dalle ultime occasioni e, purtroppo, ci troviamo dinanzi a una situazione simile a quella vissuta in tarda primavera. Non c'è lockdown, ma da ieri è stato introdotto l'obbligo delle mascherine all'aperto e negli ultimi giorni il livello dei contagi è cresciuto considerevolmente anche nel nostro Paese, che fino a ora era rimasto su livelli gestibili, a differenza degli altri Paesi europei.

Ma non è solo l'emergenza Covid-19 a interessare la cittadinanza, oltretutto gli ultimi focolai in Molise non stanno intaccando il tessuto del basso Molise, per quanto questo possa rassicurarci.

Una prima puntata che sarà molto rilevante per mettere a fuoco i temi che caratterizzeranno l'attualità cittadina nei prossimi mesi, per questo la disponibilità del primo cittadino, rispetto a quelle che saranno le vostre sollecitazioni, è importante e l'invito è quello di cogliere al volo l'occasione che si manifesta oggi.

Termoli in diretta sarà trasmesso in live streaming sia sulla nostra pagina Facebook di Termolionline che direttamente sulla homepage del nostro portale informativo.

E proprio ai lettori, ai cittadini termolesi, a chi vive Termoli quotidianamente, si rivolge questo rinnovato appuntamento, che mira a fornire un punto di riferimento esaustivo rispetto alle numerose istanze che provengono dal territorio.

Per questo, l’invito che formuliamo nel lancio della nostra iniziativa, è quello di rivolgere attraverso i nostri canali, mail, Messenger e WhatsApp le vostre domande alle quali risponderà il primo cittadino.

Una occasione unica per riallacciare il dialogo con chi ci amministra e porre in evidenza dubbi, perplessità, avanzare proposte e avere chiarimenti su tutto quello che concerne la città di Termoli e i suoi residenti.