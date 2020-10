Assegnate sette posizioni organizzative in municipio, ora manca solo l'area legale

TERMOLI. Sono state assegnate sette delle otto posizioni organizzative individuate in municipio. Riorganizzati gli uffici a Termoli, in municipio, sulla base dell’opportunità offerta dall’ultimo Ccnl. Tra le novità più significative del nuovo contratto c’è l’individuazione dell’area delle posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza, tendente a colmare il vuoto normativo esistente sulla vice-dirigenza. Con propria deliberazione n. 151 del 23/06/2020 era stato approvato il nuovo “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative” con il quale sono stati disciplinati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, in conformità al Ccnl del 21/05/2018; regolamento all’art. 1, comma 4, che prevede che la Giunta comunale individui il numero delle posizioni organizzative istituite presso ciascuna Area.

L’individuazione delle posizioni è dipesa da una valutazione della struttura e delle esigenze dei vari Settori, effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) complessità del Settore sotto il profilo strutturale, gestionale e di applicazione delle norme; b) maggiore o minore eterogeneità degli ambiti materiali di competenza del Settore; c) obiettivi di particolare valore strategico per l’Amministrazione assegnati al Settore al fine di assicurare una idonea gestione dei procedimenti in capo a ciascun settore e/o servizio; tenuto conto della consistenza del personale dell’Ente, del programma politico-amministrativo da realizzare, degli obiettivi da conseguire risultanti dal Dup 2020/2022, della complessità delle competenze dei servizi, dell’organizzazione degli uffici e servizi. Manca all’appello solo la posizione organizzativa nell’area legale.

Con il conferimento dell’incarico si individuano i seguenti obiettivi prioritari e modalità di comportamento che connotano le caratteristiche fondamentali del ruolo e della funzione della posizione organizzativa: semplificazione massima, snellimento e riduzione dei tempi di tutte le procedure amministrative trattate dal Servizio; proposte al dirigente per la revisione, semplificazione e adeguamento della regolamentazione interna disciplinante le materie trattate, applicando il principio della riduzione e semplificazione delle regole; adoperarsi, ove possibile, per la completa, semplice e razionale informatizzazione delle procedure e dei servizi e per proporre al dirigente ogni innovazione organizzativa ritenuta utile per il miglior andamento di specifici servizi; flessibilità organizzativa, empatia, saggezza ed equilibrio nella gestione, per quanto di competenza, delle risorse umane assegnate al Settore; definizione, con delega di firma, degli atti di competenza del servizio ad eccezione di tutti gli atti non suscettibili di delega, sopra menzionati, in quanto riservati per legge alla dirigenza.

Ecco i sette impiegati con Posizione organizzativa: Ulisse Fabricatore, Pasquale Magnati, Gabriella De Santis, Andrea Lo Conte, Antonio Persich, Monica Stefania De Lisi e Rosaria Iovine.