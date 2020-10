Bimbo positivo a San Martino in Pensilis, chiusa la scuola dell'infanzia

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis porta a conoscenza della cittadinanza che, poiché uno degli alunni frequentanti una classe della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis è risultato positivo al Covid-19 a seguito di tampone orofaringeo, con Ordinanza Sindacale n. 34 del 09.10.2020, per motivi di prevenzione, igiene e sanità pubblica, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020, in via precauzionale, per consentire l’indagine epidemiologica in corso e per gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione, salvo nuove disposizioni.

«Questa mattina sono stati comunicati gli esiti dei tamponi effettuati mercoledì relativi ai familiari del nostro concittadino positivo al Covid-19 da martedì 06/10: due di loro sono risultati positivi. Le loro condizioni di salute sono buone.

Uno dei positivi è un bambino e frequenta la scuola dell’infanzia; il suo ultimo giorno di frequenza è stato venerdì 2/10.

In accordo con Asrem, si è ritenuto opportuno procedere domani mattina alla effettuazione dei tamponi ai bambini, alle maestre della sezione frequentata e al personale addetto.

In via cautelativa e in attesa degli esiti dei tamponi orofaringei è stata disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia dell’Istituto John Dewey di San Martino per la giornata di lunedì 12/10.

Ad oggi, sono 6 i nostri concittadini positivi al Covid-19, a loro va tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione», il messaggio del sindaco Giovanni Di Matteo.

Anche a Campobasso ci sono problemi, ordinanza contingibile e urgente relativa alla sospensione dell’attività didattica degli alunni del sindaco Gravina, preso atto della comunicazione del Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Montini”, dott.ssa Anna Gloria Carlini, pervenuta a questo Comune in data odierna, prot. n.55192, con la quale si comunica che una docente della Scuola Primaria Mascione, collocata presso la sede centrale di Via Giovannitti, è risultata positiva al tampone naso-faringeo coronavirus; rilevato che nella suddetta nota veniva specificato, per quanto di competenza, che da colloqui intercorsi con la ASReM “è necessario attivare la sospensione delle lezioni per la Scuola Primaria di Mascione per i giorni di sabato 10 e lunedì 12 ottobre 2020; ritenuto necessario tutelare la salute di tutti gli alunni e i docenti della Scuola primaria di Mascione, collocata presso la sede centrale di Via Giovannitti procedendo, in via cautelativa e precauzionale, alla sospensione delle attività didattiche per la suddetta Scuola Primaria di Mascione, aderendo a quanto comunicato dalla Dirigente scolastica reggente dell’Istituto Comprensivo Montini, Dott.ssa Anna Gloria Carlini; visto il D.Lgs. n. 267/2000. In via del tutto cautelativa e precauzionale, la sospensione delle attività didattiche della scuola Primaria Mascione collocata nella sede centrale di Via Giovannitti, a partire dal giorno 10.10.2020 e fino a tutto il giorno 12.10.2020, salvo ulteriori provvedimenti.