Altri 10 positivi in Molise e muore donna di 63 anni, ma ci sono anche 19 guariti

CAMPOBASSO. Bollettino zeppo di numeri quello odierno diramato dall'Asrem. Su 515 tamponi processati nelle ultime 24 ore, ci sono 10 positivi nuovi e 19 guariti. Ma c'è anche un decesso, si tratta di una donna di 63 anni, il 26esimo dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Un paziente è stato ricoverato e uno è stato dimesso.

I nuovi contagi sono stati localizzati a Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis (2), Castelpetroso (3), Poggio Sannita (2), Sesto Campano e Rionero Sannitico.

Nessuna tregua per i contagi in regione e oggi si registra un ulteriore decesso il 26esimo dall’inizio della pandemia.

Si tratta della donna di Fornelli ricoverata nei giorni scorsi in Malattie infettive presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

L’incremento dei positivi segue il dato nazionale che negli ultimi 3 giorni ha avuto una impennata di circa mille casi in più al giorno.

Anche oggi sono 10 i nuovi contagi al covid-19 dislocati in tutta la regione.

7 in provincia di Isernia e 3 in provincia di Campobasso.

3 sono a Castelpetroso, dove si è formato un vero e proprio focolaio; 1 a Sesto Campano, facente parte del cluster esistente in paese; 1 a Rionero Sannitico, il tampone è stato richiesto dal medico di famiglia; 2 a Poggio Sannita, legati ai positivi dei giorni scorsi; 2 a San Martino in Pensilis, 1 è un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia e il sindaco ne ha disposto la chiusura; 1 a Montenero di Bisaccia, il tampone è stato effettuato su richiesta del medico di famiglia.

Si registra inoltre 1 ulteriore ricovero presso il reparto di Malattie infettive del Cardarelli di “Campobasso”, 1 paziente di Isernia. 1 altro paziente di Isernia è stato invece dimesso.

Incremento notevole anche dei guariti, 19 in totale.

7 a Campobasso, 3 Ferrazzano, 1 Campodipietra, 1 Mirabello Sannitico, 2 Toro, 1 Isernia, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Larino, 1 Vinchiaturo e 1 San Martino in Pensilis.

Sono 146 i casi attualmente positivi in regione.

Salgono dai 236 di ieri ai 246 di oggi i soggetti posti in isolamento da Asrem.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 39 sui 136 della regione, a fronte dei 69 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

Campobasso con 23 pazienti ancora positivi.

Segue 11 Campomarino. Termoli con 10 casi.

9 a Venafro. 7 Bojano, Larino e Toro, 6 a Isernia e San Martino in Pensilis.

5 a Portocannone, Colle D’Anchise e. 4 Sant’Agapito, Sesto Campano e Castelpetroso. 3 a Gambatesa e Poggio Sannita. 2 Duronia, Ferrazzano e Guglionesi.

1 caso a Rocchetta al Volturno, Forli del Sannio, Civitanova del Sannio, Tavenna, Casacalenda, Palata, Rotello, Guardialfiera, Sant’Elena Sannita, San Massimo, Ripabottoni, Monteroduni, Montaquila, Santa Croce di Magliano, Agnone, Montenero Val Cocchiara, Sessano del Molise, Pesche, San Giacomo degli Schiavoni, e Rionero Sannitico.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 711 casi a fronte di 46.155 tamponi processati, di cui 1.544 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e le strutture private accreditate è la seguente:

- 711 casi conclamati in Regione, 569 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 120 in quella di Isernia e 22 con pazienti provenienti da fuori regione.

- 7 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione: 7 presso il reparto di Malattie infettive, 5 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione. 0 presso il reparto di Terapia intensiva.

- 0 pazienti positivi presso le strutture sanitarie private accreditate.

- 114 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 76 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 1 di altre regioni.

- 17 asintomatici in Casa di riposo Portocannone

- 4 i pazienti asintomatici dimessi. 3 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 539 il numero dei pazienti guariti certificati, 448 della provincia di Campobasso, 72 della provincia di Isernia e 19 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 26 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 18 della provincia di Campobasso, 6 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

- 763 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). 328 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 211 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 224 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.

Presenti in tutto il territorio regionale 246 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 69 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 276 Campobasso, 71 Termoli, 28 Cercemaggiore, 25 Isernia, 17 Campomarino 16 Belmonte del Sannio, 15 Venafro e Montenero di Bisaccia e, 12 Portocannone, 11 Baranello, Larino, Toro, Bojano e Ferrazzano, 10 Agnone, 7 Gambatesa, 8 Riccia, Poggio Sannita e San Martino in Pensilis, 6 Campolieto, Colle D’Anchise, Sant’Agapito, Campochiaro, Pozzilli, Filignano , Guglionesi, Mirabello Sannitico, Sant’Elia a Pianisi e Ripalimosani, 5 Castelpetroso 4 Pesche e Sesto Campano, 3 i contagi a Montagano, Petacciato, Ururi, Montaquila, Forli del Sannio, Carovilli, San Giacomo degli Schiavoni, Vinchiaturo. Con 2 casi i comuni di Petrella Tifernina, Casacalenda, Monteroduni, Santa Croce di Magliano e Macchiagodena. 1 caso invece per Scapoli, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Jelsi, Guardiaregia, San Giovanni in Galdo*, Castellino del Biferno, Oratino, Monacilioni, Fornelli, Rocchetta a Volturno, Civitanova del Sannio, Guardialfiera, Palata, Rotello, Tavenna, Sant’Elena Sannita, San Massimo, Ripabottoni, Montenero Val Cocchiara, Sessano del Molise, Duronia, Rionero Sannitico e Campodipietra.

*Non sarebbe stato confermato dal secondo tampone.