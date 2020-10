TERMOLI. "Medicina di genere. Cosa ne sappiamo?" E' Il titolo dell' incontro promosso dalla Fidapa sezione di Termoli, presidente Angela Rusciano. Maria Laura De Cristoforo, socia e medico del San Timoteo e Maria Durante ginecologa a Campobasso, sono le relatrice che hanno affrontato la delicata tematica dal punto di vista strettamente clinico la prima, sociale e filosofico la seconda, non senza approfondimenti sull' evulzione tipica del genere femminile nel percorso della vita, dall' età evolutiva alla menopausa e agli stili di vita e di comportamento femminili nella società attuale.

Una escussione brillante e in sintonia che ha piacevolmente appassionato i convenuti.

I lavori sono stati aperti dalla presidente e dal sindaco di Termoli Francesco Roberti che ha presentato i saluti dell'Amministrazione, plaudendo allo storico impegno della Fidapa e al suo ruolo nel contesto cittadino. La parola è passata alla presidente del Distretto Sud Est Anna Maria Elvira Musacchio, che ha offerto il resoconto del riuscitissimo Congresso Nazionale di Agrigento e illustrato le iniziative che hanno segnato la ripresa delle attività in ambito distrettuale, interrotte dall' emergenza Covid.

Tra questi il congresso e la cerimonia delle candele, oltre alle iniziative inserite nel programma del nuovo anno sociale. I lavori si sono conclusi con l'intervento della vice presidente nazionale Fiammetta Perrone. Un intervento interessante collegato ai temi e ai programmi del movimento nei diversi filoni d'interesse e in agenda. Tra questi anche la medicina di genere, argomento di pressante attualità e in linea con gli approfondimenti indicati nelle linee guida nazionali ed internazionali della Fidapa, nel biennio in corso. All'evento, svoltosi nella bella sala prospiciente il mare, dello stabilimento Cala Sveva, in un pomeriggio d' autunno baciato dal sole, hanno participato ospiti e socie in numero adeguato alle normative anticovid vigenti.

Alle relatrici sono state regalate eleganti scatole realizzate con l'arte del riciclo dalle socie del laboratorio creativo.