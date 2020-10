TERMOLI. Il campo sportivo di contrada Porticone, in via Padova, ha riaperto i battenti. Dopo gli splendori di alcuni anni fa c'è stato un lento e inevitabile declino della struttura.

Allora si chiamava "Asd Villaggio Porticone associazione sportiva culturale", associazione che fu fondata nel 2000.

Oggi dopo una gara ad evidenza pubblica, con tanto di bando vinto, se ne occupa la Pro Loco Termoli.

In pochi giorni grazie al contributo di amici e membri della Pro Loco stesso con il presidente Luciano Calignano in testa, si sono dati tutti da fare qualcosa in cui si sentivano più portati, chi si è occupato di rimettere a posto il campo di giocoin terra battuta devastato, le panchine rimesse a nuovo. La rete sulla recinzione dietro le porte, per evitare di perdere palloni, le reti nuove delle porte, estirpate erbacce incolte attorno al perimetro del campo.

Gioielli sono diventati gli spogliatoi delle squadre, l'infermeria attrezzata e tanti altri accorgimenti, l'illuminazione, ci saranno anche le panchine attorno al campo per sedersi e vedere le partite.

Su questo campo giocheranno le loro partite casalinghe la squadra termolese che disputa il campionato amatoriale Molise-Abruzzo.

Tornerà anche il campus estivo.