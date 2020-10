TERMOLI. Anziani alle prese sempre più con varie insidie e non ci riferiamo, stavolta, alla pandemia da coronavirus.

Ma al di là del Covid-19, tutti i giorni, dalla terza età in avanti, le persone devono stare attente a essere “connesse” in un mondo sempre più digitale, per non restare ai margini; devono difendersi dai tentativi di truffa perpetrati ai loro danni, solo poche ore fa gli ultimi esempi in Molise; devono curare l’alimentazione per non incorrere in vicissitudini di natura fisica, minando la salute.

Per questo, la presidente nazionale dell'Anteas Sofia Rosso è tornata in Molise e precisamente a Termoli. Venerdì mattina, dalle 9.30, all'hotel Meridiano, con la portavoce del Forum III settore Molise Elisabetta Macari nel ruolo di moderatrice, si è tenuto l'evento "Anziani inForma".

Intervenuti il sindaco Francesco Roberti, il coordinatore dell'Ast-Cisl Molise Antonio d'Alessandro, il segretario generale dei pensionati Cisl Mario Gatti.

La presentazione del progetto è stata a cura di Luigi Pietrosimone.

Relazioni a tema a cura di Angelo Palladino (Rls Fnp), su Anziani e truffe; della nutrizionista Roberta Scinocca, su età e alimentazione; infine Enrico Passerini, dello Ial Molise, su età e formazione.