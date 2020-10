Vietato l'accesso alla casa di riposo Villa Santa Maria

MONTENERO DI BISACCIA. Ordinanza Sindacale n. 42/2020: provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del "Coronavirus" - Covid-19 nella Struttura socio-assistenziale Casa di Riposo "Villa Santa Maria".

Il sindaco Simona Contucci, preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 e del D.L. n.125 e del 07/10/2020, con cui è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza da COVID-19; considerato l'andamento della curva dei contagi in Italia; valutata la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una "priorità ineludibile"; considerato che sul territorio Comunale è presente la struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, dove sono ospitati circa cento anziani e disabili e quindi facilmente vulnerabili al COVID-19 e il cui contagio potrebbe risultare di particolare gravità; sentiti i responsabili della struttura circa la necessità di evitare l'afflusso di persone terze alla struttura nel particolare periodo di emergenza Comunale;

ORDINA

1) Per il periodo: 10/10/2020 - 30/11/2020, è fatto divieto di accesso alla struttura socio assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA a soggetti terzi diversi da: operatori in servizio presso la struttura, personale amministrativo e sanitario e chiunque altro soggetto con ruolo funzionale alle attività della struttura.