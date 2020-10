Cartelli ignorati e ignoranti col guinzaglio

TERMOLI. Nella aiuola della fontana del Tritone in piazza Sant’Antonio è stato giustamente posizionato un cartello di ammonizione per i possessori di cani di prestare la massima attenzione a non abbandonare sul terreno apposito le probabili deiezioni delle loro bestiolina, previo contravvenzione che possono variare da 25 a 500 euro.

Quasi a sfregio uno dei possessori o più non possiamo sapere ha trovato il modo di rispondere all'ammonimento amministrativo facendo l'opposto di quello che gli si chiedeva facendo fare e di conseguenza, proprio sotto il cartello di ammonimento, evviva.

Complimenti agli autori che ricordiamo non sono i cani ma i loro proprietari.