GUGLIONESI. Continuano gli incontri proposti dal comune di Guglionesi sul tema riguardante l’ecobonus e il sisma bonus. Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Grande affluenza, sempre nel rispetto della normativa anti Covid-19, al cinema teatro Fulvio, dove gli esperti del settore hanno spiegato alla platea tutti i privilegi che queste misure possono apportare alle loro abitazioni.

Importanti interventi sul palco del teatro che hanno fatto chiarezza sulla misura intrapresa dal governo.

In particolare quella del dottor Paolo Clemente, dirigente dell’Enea, che ai nostri microfoni ha spiegato in cosa consistono questi bonus.

“E’ una norma che prevede abbinato l’ecobonus e il sisma bonus. Io sono più interessato alla seconda parte. Diciamo che è un’occasione d’oro da cogliere, un’occasione win-win, cioè dove vincono tutti perché bisogna approfittare di questa possibilità di migliorare le nostre abitazioni, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista strutturale”.

Tutti quanti vi possono accedere? Questa è una delle domande ricorrenti che i cittadini si fanno. Può darci una risposta.

“La norma è stata pensata prevalentemente per i condomini ma vi possono accedere anche le persone fisiche, quindi gli edifici unifamiliari. Poi ci sono delle specifiche per condomini nei quali ci sono alloggi che possono avere accesso indipendente. Può accedere un’ampia gamma di soggetti, tra cui anche gli istituti autonomi di case popolari. Non deve per forza esserci un capo condomino esterno, può esser anche un condomino che vive lì e porta la contabilità”.

Per quanto riguarda il sisma bonus, anche questa misura è ottima perché “si può migliorare notevolmente la qualità dei propri edifici, delle proprie abitazioni a costo zero. Un edificio lo si può adeguare sismicamente anche ricorrendo a moderne tecnologie, come l’isolamento sismico o la dissipazione energia, e portarlo in classe A+, la classe, quindi, più elevata. C’è, così, un grande ritorno di valore dell’edificio stesso e della propria abitazione. Spendendo nulla, abbiamo la possibilità di aumentare notevolmente il valore di mercato del nostro edificio”.

Facciamo però un po’ di chiarezza per quanto riguarda i costi. Questi lavori sono gratuiti come sostiene qualcuno o una minima parte deve esser pagata?

“Si ha diritto al cosiddetto rimborso con un credito d’imposta. Se io anticipo totalmente la somma, poi mi viene rimborsata attraverso una detrazione fiscale nelle tasse nei prossimi 5 anni con un 10% in più. E’ chiaro, quindi, che devo anticipare l’intera somma. Se io non volessi anticipare l’intera somma, invece, posso cedere questo credito all’impresa che fa i lavori. Quindi avrei uno sconto anche del 100% sui lavori, e l’impresa può cederlo ad altri soggetti, come le banche. Oppure potrei cederlo anche io alle banche, questo però dipende dalle banche. Dai pacchetti e dalle offerte che fanno. Attualmente si parla di pacchetti molto interessanti che coprono se non il 100% quasi dei lavori. Se io cedo il mio credito all’impresa, ho uno sconto totale sulla fattura, quindi, la fattura è zero”.

Soddisfatto di questi incontri il sindaco Bellotti. “Speriamo che queste due misure diano modo di ristrutturare immobili, diano lavoro. Sugli immobili del centro storico abbandonati, senza proprietari ci attiveremo per capire meglio cosa fare. Perché se ci fossero termini e condizioni, sarebbe una grande opportunità per riqualificare il nostro centro storico”.