TERMOLI. Giorni fa la stampa locale laziale ha dato risalto alla notizia che a Roma si potrà andare al mare tutto l’anno, anche d’inverno, frutto di delibere destagionalizzanti. Stabilimenti balneari ma anche chioschi attrezzati, tutti sui 24 chilometri di litorale romano.

Ebbene, in Molise, a Termoli, questa opportunità è vecchia di almeno un anno. Come dimostrano gli ombrelloni lasciati a disposizione dalla Cala Sveva da un'estate all'altra, senza soluzione di continuità e la speranza è che il lungomare possa essere vissuto, a Nord e a Sud, davvero 365 giorni l'anno, meteo permettendo.

Come oggi, sabato 10 ottobre, tintarella sulla costa adriatica in pieno autunno? Si può, a Termoli. A mezzogiorno i gradi erano 24 c'è chi a questa temperatura non disdegna di scendere in spiaggia e mettersi in relax e libertà col costume.