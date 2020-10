SAN SALVO. Visita in Pilkington questa mattina per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo.

L'esponente del Governo Conte ha ascoltato le istanze delle delegazioni delle organizzazioni sartoriali e di quelle sindacali in un incontro che si è tenuto presso la sala convegni dello stabilimento della zona industriale di San Salvo,.

Il Ministro ha avuto l'opportunità di recepire le problematiche lavorative abruzzesi e in particolare del Vastese.

Quest'ultima si è espressa così: "Per sostenere le aziende in difficoltà servono interventi di diverso tipo, da una parte attraverso gli investimenti che si stanno facendo, anche utilizzando quelli del Recovery Fund sull' industria 4.0 e su tutto ciò che è innovazione, dall'altra parte investendo nelle competenze dei lavoratori e nelle politiche attive del lavoro. Questo è ciò che stiamo facendo per evitare che si perdano posti di lavoro in modo che le aziende possano continuare la loro attività, considerando eventuali riorganizzazioni aziendali, visto che ci sarà probabilmente ci sarà un'evoluzione anche in questo senso.

I fondi dall'Europa sono determinanti e servono insieme a tutto quello su cui stiamo puntando, cioè un progetto ad ampio raggio in modo tale da aiutare sia le imprese che i lavoratori e le famiglie italiane.

Dall'analisi fatta insieme al ministro del lavoro, l'impatto economico più forte c'è stato nelle regioni del sud, anche se tutta l'Italia in questo periodo ha sofferto. L'industria adesso si sta riprendendo, il turismo è il settore più colpito ed è quello che ha bisogno della possibilità di essere maggiormente attenzionato per evitare che si perdano posti di lavoro o attività produttive. L'automotive è uno dei settori più colpiti, ma come sapete il ministro dello sviluppo economico ha istituito anche un fondo per rilanciare questo settore. Noi siamo pronti ad accompagnare tutte le misure che gli altri ministeri mettono in atto proprio per aiutare sia le aziende che i lavoratori a superare questo momento di crisi".

Tra i presenti anche il senatore Gianluca Castaldi e ovviamente il presidente della Pilkington Graziano Marcovecchio.



Nel pomeriggio la Catalfo parteciperà anche all'inaugurazione della scultura “Humus”, un'opera che celebra le lotte contadine per il "pane, la terra, il lavoro2". L'inaugurazione avverrà nel 70° anniversario dell'occupazione delle terre del Bosco Motticce.