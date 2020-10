A contatto coi pazienti in piena pandemia, gli Oss dimenticati

TERMOLI. “Quando si ringrazia qualcuno, qualche categoria, bisognerebbe farlo a 360 gradi”.

Inizia così lo sfogo di alcuni Oss che lavorano presso l’ospedale di Termoli e che, da inizio pandemia, sono stati a stretto contatto con i pazienti. Pazienti che, fino a che non eseguono il triage, non sanno se possono esser stati contagiati o meno.

Sono quegli Oss che, a quanto pare, non hanno diritto a tampone, perché facenti parte di cooperative, mentre infermieri e Oss a partiva iva vengono più tutelati.

“Siamo tutti lavoratori ma ancora una volta viene fatta la distinzione. Abbiamo lavorato tutti, abbiamo rischiato e rischiamo tutti i giorni tutti, ma c’è chi viene portato in alto e chi no. Chi viene ringraziato e chi no. Chi lavora come un mulo da subito, nel pieno del lockdown e chi no. Chi dopo la chiusura dell’ospedale e poi la riapertura è stato sempre a stretto contatto con i pazienti, rischiando e facendo rischiare la propria famiglia e viene dimenticato”.

Uno sfogo umano, uno sfogo riconducibile anche alla paura che questo virus ha portato nelle vite di questi lavoratori. Un grazie generale sarebbe bastato a calmare gli animi di chi non può accedere né ai tamponi né ai test sierologici. Cosa davvero imbarazzante per chi lavora in ospedale giorno e notte.

Come si suol dire? Oltre il danno la beffa.

Non pretendono la luna, pretendono quel rispetto che in quel grazie non hanno trovato per loro, per il loro lavoro. Perché per molti “non è solo lavoro ma passione. Perché portare un sorriso a chi ne ha bisogno diventa pane quotidiano. Diventa una missione. E noi, noi lo facciamo tutti i giorni. Lasciamo fuori i nostri problemi quando varchiamo la soglia dell’ospedale e, cerchiamo di dar conforto a chi in quel momento non ha qualcuno accanto che faccia forza. Questo siamo. E non ci meritiamo neanche un grazie? Non siamo robot, siamo esseri umani come tutti. E come tali vogliamo essere trattati”.

Crediamo davvero che il grazie debba esser generale. Crediamo davvero che a tutti, indistintamente, debba andare il nostro più caloroso grazie. Perché se è vero che in Molise di casi ce ne sono stati pochi rispetto alle altre regioni, è anche vero che queste persone hanno sempre dato anima e cuore al loro lavoro, alla loro passione, rischiando anche per la loro salute.

Allora, il grazie dal profondo ve lo diamo noi: Grazie!