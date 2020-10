A Montenero positivo bimbo di 10 anni, si attende l'ordinanza sulla scuola

MONTENERO DI BISACCIA. Come già avvenuto in diverse località del Molise e anche in basso Molise, si va verso l'ordinanza di chiusura in una scuola a Montenero di Bisaccia. I dettagli li avremo probabilmente nel corso della giornata, ma il dato di fatto resta, ossia che il nuovo positivo al Covid-19 rilevato ieri dall'Asrem nella località trignina è un bimbo di 10 anni che frequenta la quinta elementare. Inevitabili le ripercussioni, dunque, sull'ambito scolastico montenerese. Toccherà alla sindaca Simona Contucci predisporre l'ordinanza, lei che ha già vissuto in Giunta l'esperienza della zona rossa istituita dalla Regione Molise nella scorsa primavera. Il tampone risultato poi positivo è stato chiesto dal pediatra che ha in cura lo scolaro.