Tamponi e test rapidi, «Coinvolgere subito altri ospedali e distretti, se serve anche i privati»

TERMOLI. La seconda ondata Covid-19 autunnale, purtroppo annunciata da prima dell’estate e puntualmente presentatasi, stimola la discussione sulle misure assunte in sede sanitaria.

«Organizzarsi per tempo per processare i tamponi in ospedale a Termoli e Isernia e anche presso i privati senza falsi pudori – lo ribadisce il patologo clinico Giancarlo Totaro - la curva dei contagi da coronavirus sta peggiorando ed anche il corrispondente indice RT.

In Molise l'unico centro in funzione per processare i tamponi (non quelli rapidi) è quello del Cardarelli di Campobasso che fa tutto il possibile per stare dietro alle esigenze che diventano sempre più pressanti. Il personale addetto è costretto a fare centinaia e centinaia di ore "aggiuntive" mensili (vedi delibere dirigenziali Asrem), oltre quanto sarebbe possibile in condizioni ordinarie nel rispetto della normativa a tutela della salute dei lavoratori. Uno sforzo veramente encomiabile e degno di ogni lode ,ma sono veramente troppe non si può pensare di continuare a lungo in queste condizioni. Ma per quanto tempo si potrà ancora derogare in merito, soprattutto se aumenteranno ancora le necessità diagnostiche e quindi il numero di tamponi? Se ci fosse un problema a quei pochi operatori addetti alla biologia molecolare cosa succederebbe al sistema sanitario regionale del Molise? E se ci fosse un problema a Campobasso come si dovrà fare senza una rete di protezione e sussidiarietà? Bisogna coinvolgere un maggior numero di operatori in grado di eseguire i test ed allargare il numero di laboratori in grado di farliin modo da distribuire meno pesantemente il carico di lavoro troppo oltre il massimo previsto dalle normative vigenti.

Molto oltre certi limiti con uno solo polo a Campobasso sarà difficile andare e la regione Molise si dovrebbe preventivamente attivare per trovare altri poli per processare i tamponi molecolari ed estenderli anche a Termoli e Isernia (non solo quelli rapidi già in funzione solo presso i Pronto soccorso di Termoli e Isernia) da affiancare a quello dell'ospedale di Campobasso . Neanche sarebbe un tabù pensare di coinvolgere e quindi dare anche ai numerosi laboratori "privati convenzionati certificati" con le modalità previste dal "piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio" del 2015 la possibilità di processare i tamponi. Mai come adesso si potrebbe sfruttare anche i privati per una battaglia sanitaria che non ha precedenti.

Infine Totaro chiede: «Perché non fare il tampone per test molecolare rapido anche presso i distretti sanitari di base in collaborazione con il servizio di igiene per la scuola, gli operatori sanitari e forze dell'ordine al fine di avere risposte celeri in giornata o massimo il giorno dopo senza dover aspettare giorni, quando va bene, per avere l'esito del tampone e prevenire perniciose chiusure di servizi e scuole? La guerra si vince sul territorio e bisogna impedire che gli ospedali rientrino in crisi».