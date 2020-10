Salite sull'elicottero la prossima estate, che emozione con una Termoli mai vista

TERMOLI. Potrebbe costarvi 50 euro, potrebbe decollare da Piazza Sant’Antonio potrebbe durare 15 minuti arrivando a nord fino alla Torretta Sinarca ed a sud dopo Rio Vivo fino al Biferno.



Le emozioni sono due.

La prima è vedere la propria cittadina dall’alto. Non sembrerebbe Termoli, ma un altro paese. Per qualche attimo. Ma subito dopo l’inconfondibile Castello di Federico ed il Muraglione tolgono ogni dubbio.

La seconda emozione è quella di volare su un elicottero. Che sorprendentemente è molto forte, ma molto più forte rispetto all’aereo. Anzi su quest’ultimo dopo alcuni voli ci si prende l’abitudine e, se non ci sono turbolenze di rilievo,immersi nella lettura di un giornale,la poltrona dell’aereo è facilmente confondibile con quella di casa.

Il brivido dell’elicottero, invece, c’è sempre, anche senzavento e con il cielo sereno. E il tasso di adrenalina diventa altissimo quando fa una curva o cambia quota. Lo stomaco, come un ascensore, sembra che salga al piano superiore. Pochi attimi, ma lunghissimi ed indimenticabili. Insomma l’emozione dell’elicottero vince 5-0 sull’aereo.

Ma quali sono i vantaggi della realizzazione del tour termolese dall’elicottero?

Da un punto di vista strettamente turistico l’offerta di un’emozione aerea potrebbe essere di grande appeal e interesserebbe molti potenziali ospiti.

Infatti chi non è attratto da siffatta esperienza difficilmente trovabile sul territorio, difficilmente ripetibile, difficilmente paragonabile ad altre esperienze generanti adrenalina?

Certo non è proprio per tutti salire e volare su un elicottero. Però molti giovani, insieme ad una fascia ampia della popolazione, ne sarebbero felici e con coerente anagrafica spavalderia allontanerebbero la pur minima ombra di paura che, coraggiosamente ma perdente, osasse affacciarsi nelle loro menti.

Come si diceva, non essendo un’offerta diffusa, è facile che potenziali clienti e quindi potenziali turisti vengano da cittadine del Molise ,ma anche da altre regioni.

E per dirla come augurio, per alcuni la scelta di Termoli come luogo di vacanza potrebbe essere determinante la possibilità di un’esperienza particolare. Chiarisco. Tra due cittadine di marecompetitive tra di loro l’esperienza di volo desiderata dai figli potrebbe anche incidere sulla decisione finale della destinazione vacanziera di tutta la famiglia.

Bene. Con soddisfazione siamo convinti della ricaduta di un maggior numero di turisti. Che porta ovviamente anche una ricadutaeconomica in generale ed in particolare sul Soggetto che metterebbe in pratica suddetta iniziativa.

E chi potrebbe avviare e gestire suddetta attività? Un soggetto Pubblico o Privato?

Nel primo caso: il Comune stesso. Che in parte rimedierebbe della liquidità per le sue permanenti esangui casse (come succede alla maggior parte dei Comuni).

Oppure un imprenditore già finanziariamente forte e desideroso di diversificare la sua attività.

Infine un gruppo di giovani disoccupati ma intraprendenti e capaci di finanziarsi mediante il croudfounding.

Infine quali sono gli ostacoli?

Che ovviamente ci sono in quanto connaturati nell’avviamento di qualsiasi impresa. Prima di tutto è ovvio la necessità di fare la previsione del risultato economico attraverso due o tre ipotesi di: prezzi da praticare, numero di mesi dell’attività, afflusso di clienti, costi del noleggio dell’elicottero, del personale etc..Ed in secondo luogo va messo in conto l’ostacolo delle autorizzazioni.

Considerazioni finali

Questa proposta non nasce dalla mia fantasia, anche se ammetto non mi sarebbe dispiaciuto un siffatto accredito di creatività.

Ma emerge da un vissuto di alcuni decenni fa in un paesino turistico di montagna in Valsassina. Noto, ma non famoso come Cortina o Courmayer

Di circa mille abitanti, d’estate ospitava al massimo 3mila turisti.

L’iniziativa dell’elicottero ebbe un successo enorme misurabile dalla lunga fila di attesa dei turisti anelanti al brivido. Ricordo che, insieme ad uno dei miei figli, l’attesa fu di alcune ore.

Ora io dico, se l’idea ha avuto successo in un piccolo paese di montagna, perché non dovrebbe avere un buon fine anche a Termoli? Anzi è verosimile che esso assuma le dimensioni di un grande risultato di grande apprezzamento,ed esagerando, di entusiasmo generale.

Suddetta convinzione dovrebbe spingere all’azione con l’obiettivo incrementale turistico e consequenziale ritorno economico. E non importa chi sia il Soggetto imprenditoriale, purché venga offerta un’emozione in più, quella del Tour Termolese in elicottero.

Luigi De Gregorio