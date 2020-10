​Questione docenti: i furbetti delle Gps, titoli falsi e assegni di ricerca valutati “troppo”

CAMPOBASSO. Università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. L’assegno di ricerca è attribuito mediante selezione pubblica, generalmente per titoli e colloquio, e per il singolo “assegno”. I bandi, resi pubblici dagli atenei, enti o istituzioni, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni e sul trattamento economico e previdenziale spettante.



Fino alle scorse Graduatorie d’istituto, le tabelle di valutazione dei titoli non menzionavano gli assegni di ricerca, ma l’O. M. n. 60/2020 riporta come titolo valutabile: “attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo punti 12”.

Tutto bene fino a quando la buona fede degli aspiranti docenti resta tale. In alcuni casi non è stato proprio così: oltre ai famosi 24 cfu, dichiarati al momento dell’iscrizione in graduatoria per i nuovi inserimenti, ma che in realtà non ne si era in possesso, c’è anche la questione assegni di ricerca.

C’è chi ha pensato di caricare più volte lo stesso assegno di ricerca, magari rinnovato per più anni consecutivi, ma sullo stesso bando. Inammissibile.

Ci sono stati casi, scoperti dalle singole segreterie, di docenti che (in malafede o in buonafede? Verrebbe da chiedersi) hanno triplicato o quadruplicato il loro punteggio in “altri titoli di servizio”, caricando tre assegni di ricerca, ma su uno stesso bando, quando dall’O. M. si legge, come più volte precisato, che è valutato il singolo bando vinto, ma non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni”. Quindi anziché avere solo 12 punti su un assegno di ricerca di durata triennale, il calcolo finale segnava 36.

Questo ha permesso tranquillamente la prese di servizio, ma per fortuna le segreterie controllano i titoli nel dettaglio e se hanno anomalie con i titoli posseduti, c’è la revoca del contratto. Per non parlare dei titoli falsi e delle dichiarazioni mendaci che, fortunatamente, vengono punite dal codice penale. Per buona sorte, almeno questo è concesso, è sempre possibile far accesso agli atti presso ogni segreteria scolastica, cosicché semmai ci fossero dubbi o incertezze, è sempre utile chiarirsi le idee in questo modo e avere la possibilità di fare sogni tranquilli e soprattutto è possibile garantire la trasparenza e la meritocrazia.