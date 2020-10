Amianto in via Marconi, sfogo dei residenti: «Il tempo passa e non succede nulla»

GUGLIONESI. Ė passato un mese dallo sfogo di alcuni residenti in via Marconi a Guglionesi. Un mese dalla risposta celere del sindaco dove prometteva tempestività e risposte riguardanti il tetto d’amianto sito proprio in un’abitazione di via Marconi. Dopo il comunicato, tutto tace. Ancora oggi 10 ottobre. E i residenti si sentono presi in giro e lo urlano a gran voce. «Abbiamo chiesto al primo cittadino Bellotti, in occasione dell’incontro del 9 ottobre al cinema Fulvio, cosa si stesse provvedendo a fare». «Se ne sta occupando l’Asrem». «Risposta esaustiva, direte voi. Ma i rilievi? I sopralluoghi? Nulla. Nessuno ha visto niente.

E su una strada molto trafficata sarebbe stato impossibile non notare gli esperti del settore». «Per noi sta diventando una grande e bella presa in giro. Uno scarica barile che non fa bene a nessuno. Non siamo solo noi che il problema lo viviamo quotidianamente a rimetterci, ma tutti! Tutti i cittadini». Quanto altro tempo bisognerà aspettare affinché qualcuno si muova? Affinché le coscienze si smuovano? Non mettiamo in dubbio che ci siano problematiche più grandi, ma quando si fa una promessa, a volte, bisogna anche saperle mantenere e rispettare. Perché quei cittadini, e non solo loro, hanno il sacrosanto diritto di avere sì riposte, ma hanno il sacrosanto diritto di vedere i fatti.