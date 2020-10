LARINO. «Macerie al centro storico da rimuovere subito». Imperativo categorico quello rivolto dal gruppo consiliare del Germoglio ai vertici di Palazzo Ducale. Nella giornata dello scorso 8 ottobre ci siamo recati per un sopralluogo presso il deposito di macerie sito al centro storico in via Circonvallazione, ove era presente la gru che è stata rimossa da qualche mese.

A seguito della sua rimozione è rimasto il solo basamento in calcestruzzo armato, che è stato demolito e lasciato sulla strada comunale come un vero e proprio deposito di macerie a cielo aperto.

Esso di fatto, oltre ad essere inopportuno per il decoro del centro storico, costituisce pericolo per la viabilità veicolare e ciclopedonale. Inoltre, lo stato di incuria in cui verte il luogo ha favorito lo sversamento di materiali derivanti da lavorazioni edili, incrementando il cumulo di macerie. Per le ragioni su esposte, abbiamo esortato l’amministrazione comunale a rimuovere immediatamente le macerie sulla strada comunale,al fine di ripristinare la sicurezza e il decoro della zona.

Da una Amministrazione che, ha fatto del centro storico il perno della propria campagna elettorale ci aspettiamo una maggiore cura del nostro borgo».