L'Altra Italia, quando la politica "si forma" dalle piccole realtà

TERMOLI. Diritto di replica, è quello che viene offerto in modo deontologicamente inoppugnabile a chi viene chiamato in causa con una pubblicazione.

E’ il caso del movimento politico “L’Altra Italia”, protagonista alle ultime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre e al centro di un approfondimento a cura di Claudio de Luca, sulla scorta della grande evidenza assurta sui media nazionali.

«Gentile Redazione, con estrema serenità, approfitto della Vostra cortesia per elencare alcune riflessioni in merito a quanto trattato nell'articolo a firma Claudio De Luca. Ritengo doveroso, innanzitutto, soffermarmi sulle affermazioni poste nella stesura che, perdonatemi, riporta alcune inesattezze e fa trasparire un lieve - appena, appena - tono critico nei confronti di un Movimento legalmente riconosciuto. Da principio, intendo così precisare:

1 - la lista "Onesti e Liberi", così come riportato, non fa capo assolutamente al Movimento L'Altra Italia;

2 - il Movimento L'Altra Italia non ha adepti ma tesserati e simpatizzanti in quanto Partito politico e non setta;

3 - il Movimento L'Altra Italia, fin da subito, ha espresso chiare intenzioni nel governare il piccolo Comune di Carbone;

4 - la lista "Onesti e Liberi", estranea alla vita della comunità chiamata al voto, così come riportato nell'articolo, vince la tornata elettorale con ben 78 voti (!!!) salvo, poi, presentare le dimissioni in toto di sindaco e consiglieri eletti;

5 - il Movimento L'Altra Italia che, potendo contare su alcuni voti raccolti, avrebbe avuto la sua rappresentanza in comune si trova a dover rinunciare perché il comune viene nuovamente commissariato.

Detto questo, penso (potrei anche sbagliarmi....) che di come siano andate le cose sia fin troppo evidente. Ma non importa. Ai posteri l'ardua sentenza.

Volendo concludere, senza alcun riferimento ornitologico, chiedo se in Italia, a meno di condanne che lo precludano, qualsiasi uomo e/o donna, ha diritto al voto e - conseguentemente - ad essere anche votato/a?

E, come a Carbone, in tutta Italia? 33 Consiglieri comunali ed un Vice Sindaco che lavorano attivamente in piccole realtà amministrandole non stanno a dimostrare che il Movimento politico, non fazione e tanto meno setta, L'Altra Italia non cerca facile pubblicità su giornali e televisioni locali ma solamente amministrare portando il suo bagaglio culturale? Ed, infine, com'è possibile che, in un paese, l'Italia, che accoglie migliaia di stranieri provenienti da ogni angolo del mondo, ci si scandalizzi, ci si allarmi, si usi toni critici per un cittadino Italiano?

La cosa più curiosa è che una lista sconosciuta (così definita da giornali locali on line) riesca a racimolare addirittura 78 voti e vincere le elezioni. Per poi far pervenire le dimissioni di sindaco e consiglieri eletti provocando il nuovo commissariamento del comune e negandoci la possibilità (sempre confermata) di amministrare. In parole povere: 1 - l'unica lista del paese viene esclusa perché presentata in ritardo (???); 2 - a contendersi il comune rimangono due liste "estranee" a contendersi la piazza e di cui una, la nostra, dichiara esplicitamente di voler amministrare mentre la seconda no; 3 - la seconda, sempre "estranea" si prende 78 voti (miracolo!!!) e vince per, poi, abbandonare. Qualcosa non torna e pensare male si fa peccato ma, spesso e volentieri ci si indovina. Ci sono indagini in corso ed a tutt'oggi al Movimento politico l'Altra Italia non è pervenuto nessun avviso di garanzia».

«Lo strano caso del Comune di Carbone ormai da settimane su tutte le testate giornalistiche nazionali e locali. Premesso che la lista de l'Altra Italia si è recata più volte a Carbone e avrebbe amministrato in caso di vittoria, come più volte dichiarato nel paese, alla stampa! Non aveva nessun rappresentante delle forze dell'ordine candidato. I cittadini hanno deciso il commissariamento votando chi si sarebbe dimesso. Noi ci chiediamo chi e cosa si nasconde dietro i 78 voti ai liberi e onesti. Ecco attendiamo fiduciosi la magistratura».