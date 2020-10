TERMOLI. «State dietro ai vostri figli e controllate quello che fanno». A più riprese il sindaco di Termoli, anche a Termoli in Diretta venerdì scorso, ha ribadito la necessità che i giovani vengano guidati. Ebbene, ecco cosa è accaduto alle 23.57 di ieri sera in via Carlo del Croix. gruppo di balordi ripresi mentre salta sulle auto in sosta e le danneggia. A renderci la testimonianza del misfatto un residente molto adirato con la macchina sfondata!