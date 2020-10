Il Viminale precisa: obbligo di mascherina solo per attività motoria, non per jogging o footing

ROMA. In subbuglio il mondo dei runner dopo la notizia propagatasi a seguito della circolare inviata alle prefetture dal Viminale, ma lo stesso Ministero dell'Interno ha poi precisato che chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Per attività motoria, sottolinea il ministero, "deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva". Quindi, conclude, "jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina".

Come riferisce l'Ansa, «Oggi c'è stata la riunione del comitato tecnico scientifico, mentre per domani il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali per fare il punto con governatori e rappresentanti dei territori sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm. Il governo stringe i tempi e il dpcm con le nuove misure anticovid potrebbe arrivare già lunedì. Tra le ipotesi lo stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni, riti e feste anche in casa. Si punta ad alzare al 70% la quota del personale della Pubblica amministrazione in smart working».

A margine della precisazione è intervenuta di nuovo Giusy Occhionero, deputata molisana di Italia Viva: «Ringrazio i ministri Speranza e Lamorgese per l’immediato intervento e l’opportuna precisazione: si può correre senza mascherina. Il contrario sarebbe stato folle».