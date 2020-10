Arriva una mail dal Ministero del Lavoro, salta l'incontro sullo Zuccherificio

TERMOLI. Si erano riuniti in sala Giunta nel pomeriggio del 28 settembre, dando vigore di nuovo a una vertenza sindacale che pareva estinta, o quasi. Ci riferiamo agli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. Incontro fra il sindaco Roberti, i consiglieri 5 stelle Bovio e Stamerra e una loro delegazione di maestranze.

L’evoluzione di quello step preliminare era previsto per oggi. Un confronto on line su Skype il sempre alla sala consiliare del comune di Termoli, coi funzionari ministeriali da Roma, a Termoli, il sindaco e l'assessore Marone, i consiglieri 5 stelle e i lavoratori. Purtroppo, questo vertice così atteso non si terrà.

A tutti i partecipanti locali è giunta una mail formale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, con questa comunicazione: «L’incontro del 12 ottobre 2020 con il Ministro del Lavoro è stato rinviato a data da destinarsi». Non ci hanno dato altre motivazioni il commento della componente pentastellata adriatica. L’obiettivo di questa missione istituzionale era finalizzata a ricercare idee su come trovare soluzioni lavorative per tanti ex dipendenti saccariferi ancora senza reddito e lavoro.