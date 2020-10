L'odissea di Gianluca Perino, fermo sulla nave da mesi al largo della Cina del Nord

TERMOLI. Ci sono due navi battenti bandiera Italianala "Antonella Lembo" e la "MBA Giovanni Bottiglieri" che sono ferme da qualche mese al largo in mare a nord della Cina, le quali per motivi burocratici ed economici da parte della repubblica Cinese, non riescono a sbarcare il materiale che hanno a bordo.

Su una di queste due navi la Antonella Lembo, presta servizio un ufficiale termolese il capitano Gianluca Perino con il quale ci siamo messi in contatto, volevamo farlo in video e in audio, ma la scarsa ricettività dei segnali audio e video per la posizione dell'imbarcazione dove si trova Gianluca ha permesso solo un colloquio in questi termini e quindi la prima cosa che gli abbiamo chiesto come stava fisicamente per via di questa che possiamo definire una vera odissea.

Gianluca ci ha rassicurati di stare bene, nonostante il fastidio della situazione che sta vivendo assieme al resto dell'equipaggio. Poi gli abbiamo chiesto di raccontarci questa sua avventura: "Sono a bordo della nave da caricodenominata 'Antonella Lembo', battente bandiera Italiana, imbarcato nello scorso novembre 2019, sia la nostra che un'altra nave italiana, la 'MBA Giovanni Bottiglieri', sono bloccate al Largo, a Nord della Cina, e non riusciamo a sbarcare. Il nostro equipaggio è composto da 23 persone, 16 di nazionalità filippina e 7 nazionalità italiana. La Cina per problemi economici e politici ha chiuso le importazioni provenienti dall'Australia, quindi a navi come la nostra, avendo a bordo carico australiano, non è permesso di entrare in porto per poter scaricare e soprattutto per poter sbarcare.

A bordo abbiamo come carico del carbone australiano, lo abbiamo imbarcato loo scorso giugno nel porto di Abbot Point situato nella zona Nord Est della Barriera corallina Australiana, ora siamo fuori dal porto all'ancoraggio e siamo qui in Cina da 3 mesi, stiamo chiedendo di poter sbarcare anche da qui all'ancoraggio visto che per entrare in porto non ci è consentito.

Abbiamo contattato tutti gli enti che pensavamo ci potessero aiutare, abbiamo contattato l'Ambasciata italiana di Pechino, abbiamo contatto le autorità cinesi e l'armatore ma non abbiamo avuto nessun riscontro positivo e siamo ancora qui con quasi tutto l'equipaggio da un anno a bordo, le famiglie ci chiedono quando potremmo fare ritorno a casa, non sappiamo cosa rispondere e sinceramente lo vorremmo sapere anche noi.

Mi hai chiesto primase sto bene ti risponderò che stare in mezzo al mare mi rende felice, sono a mio agio, ma dopo un anno che si sta sulla nave non c'è cosa di più bello e meritato di poter sbarcare, tornare a casa e rivedere lamia Mazze du Castille”.

E ' quello che ti auguriamo al più presto capitano Gianluca Perino, 28 anni, figlio del glorioso Istituto Nautico " Ugo Tiberio" e con questo passaggio speriamo di rassicurare ancora di più i genitori di Gianluca, gli amici Lorenzo e Angela, la sorella di Gianluca e tutti gli altri familiari.