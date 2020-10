Recinzione del parcheggio a Campomarino, «Ancora non viene rimossa»

CAMPOMARINO. «È inesorabilmente passato circa un mese dell’apertura della scuola. E per quanto il Governo Nazionale abbia stanziato fondi mai avuti prima, per offrire un rientro scolastico in sicurezza sia sul piano strutturale dell’edilizia scolastica, sia per le indicazioni del comitato tecnico-scientifico del ministero della salute, succede che la nostra amministrazione, si sia impantanata/immobilizzata (in una rete) nella risoluzione di una semplice questione di sicurezza sanitaria per garantire agli studenti una mobilità, in entrata e in uscita, nel rispetto del distanziamento necessario.

E quindi assistiamo ogni giorno a situazioni che mettono a rischio i nostri ragazzi, un disagio aggravato ulteriormente nei giorni di pioggia».

Lo rileva ed evidenzia il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Campomarino.

«Più volte è stata fatta pressione sull’urgenza alla rimozione della recinzione che accede al parcheggio lato palazzetto dello sport, ma probabilmente la questione non rientra tra le priorità di questa amministrazione!

Sindaco... lei ha garantito, quindici giorni fa (marcatamente in ritardo rispetto all’apertura della scuola), che entro “sabato“ la rete sarebbe stata rimossa. Ci dica a quale sabato si riferisce? Siamo tutti in attesa!»