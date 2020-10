Centinaia di firme in poche ore, San Martino non dimentica Mario Totaro

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Davvero incredibile il riscontro che abbiamo avuto domenica mattina, in due ore abbiamo raccolto 300 firme».

Ha commentato così il segretario regionale dem Vittorino Facciolla, come componente del gruppo di opposizione Unione per San Martino, l’entusiasmo domenicale per la sottoscrizione che mira a chiedere l’intitolazione della sala consiliare a Mario Totaro, che insieme a diversi cittadini, abbiamo deciso di promuovere una raccolta firme per intitolare la Sala consiliare o altro bene pubblico che vorrà decidere il consiglio comunale.

«Per condividere, la lodevole iniziativa di raccolta firme per l'intitolazione della sala consiliare di San Martino in Pensilis, al compianto Mario Totaro, personalità politica e responsabile amministratore che ha segnato la storia di un intero territorio!», il post social.