Fiera annullata e polemica di cartapesta, dietro le quinte

LARINO. La benemerita Associazione “Larinella”, si sa, ha necessità di occupare locali chiusi per ricoverare i manufatti di Carnevale; e questo lo si comprende bene. Il Comune, allora, ha reso disponibile la struttura fieristica. Naturalmente chi scrive è con i giovani artisti che vogliono proteggere le apprezzate opere del loro ingegno; ma a Palazzo ducale non si sono atteggiati come la norma vuole.

E così non c’è stata una deliberazione giuntale di concessione in comodato e manco un formale conferimento temporaneo, gratuito od a pagamento, tale da attestare l’esistenza di un negozio tra le parti; ma, nonostante ciò, un capannone è stato occupato da mesi da sagome cartonate di animali preistorici, scoperte da qualsiasi forma di concessione temporanea. Tutto ciò posto, è chiaro che - da un punto di vista giuridico - un Comune ha il dovere di osservare delle regole; il Sindaco ‘in primis’, che ora non interviene nella diatrìba, nascondendosi dietro il bisogno dei nostri 'carristi' di avere un protettore, peraltro interessato al loro consenso elettorale. Egli, però, sa bene di non potere disporre di ciò che non è suo, senza manco cautelarsi con uno straccio di deliberazione giuntale. Ciò posto, il problema si allarga ancora di più.

In carenza di controlli da parte della Corte dei conti, i Comuni ne fanno di cotte e di crude. In genere, non pubblicano mai avvisi per affidare in concessione locali, campi di calcio o palestre scolastiche. E questo avviene nonostante, pur avendo l’obbligo di consentire all’intera collettività l’utilizzo di tale tipologia di beni, debbano tener conto che si tratta di strutture da assoggettare a canone di locazione o, quanto meno, alla corresponsione di un ’ticket’, trattandosi di concessione di servizi a domanda individuale: ragion per cui è giusto che debba contribuire alle spese generali solo chi ne abbia acquistato la disponibilità temporanea. E, poiché, alla necessità di affidare gli impianti a soggetti terzi, si riscontra l’impossibilità di gestirli con personale proprio, un formale affidamento diventa ancora più necessario per evitare che i beni vengano utilizzati, magari non in conformità alle esigenze della cittadinanza, da Associazioni e sodalizi che li lascino – poi – danneggiati o in abbandono, con grave nocumento per la collettività che si vedrebbe privata della possibilità di poterne fruire di seguito.



La concessione di beni non può patire arbitrii, ma dev’essere disciplinata da Regolamenti dei Consigli comunali anche per introitare quanto serve per bilanciare le spese per i danni eventualmente inferti agli impianti e per gli impegni sostenuti per saldare i cànoni di servizio (acqua, luce, gas …). Naturalmente ne dovrebbero fruire solo Società riconosciute che abbiano chiesto l’iscrizione ad un Albo comunale e che posseggano una serie di requisiti, quali: l’essere costituite da un certo tempo; il non trovarsi in situazioni comportanti divieti a contrattare con la P.a.; l’esenzione da qualsivoglia causa ostativa di cui alle vigenti disposizioni. Al contrario per quanto riguarda i nostri Comuni, capita che vengano ammesse ad aprire scuole di ballo o corsi di ‘computers’ associazioni (o ditte individuali) appena costituitesi che improvvisano le lezioni solo per trarne un lucro. E

tutto avviene (ammesso che avvenga) dopo un’istruttoria ‘sciué-sciué’, senza tenere conto che chi usa i locali non fa un piacere alla cittadinanza quanto piuttosto alle proprie tasche. Naturalmente l’affidamento dovrebbe essere somministrato a chi si preoccupi di adempiere ad una serie di servizi (l’apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, la conduzione dell’impianto, la pulizia dell’intero complesso, la sua manutenzione ordinaria, la cura ed il mantenimento dell’area verde, ove presente).

E’ fornito Palazzo ducale di questa regolamentazione? Non risulta! Perciò occorre pretendere dai nostri amministratori di entrare nell’ottica giusta, mostrando di avere compreso che i beni comunali non sono “cosa loro”, cedibili ‘ad libitum’, bensì beni pubblici da preservare con le cautèle dovute a ciò che appartiene alla collettività.



Claudio de Luca