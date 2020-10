CAMPOBASSO. La campagna nazionale di Protezione civile coprirà tutta la settimana sino a sabato 17 ottobre.

E’ iniziata ieri con le manifestazioni in presenza e virtuali. In programma attività per divulgare la cultura di Protezione civile.

“Io Non Rischio” è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile. La Protezione Civile del Molise ha aderito 10 anni fa.

Solo grazie all’impegno e alla costanza dei volontari di alcune associazioni del Molise e dei volontari formatori del Molise, il progetto "Io Non Rischio" è stato realizzato ogni anno fino ad arrivare al 2020.

Gli anni scorsi le Piazze “Io Non Rischio” erano numerose in quanto venivano organizzate in più comuni, ovvero nelle piazze dei Comuni dove l'associazione aderente aveva la propria sede. Quest' anno, nonostante l’emergenza, il progetto "Io Non Rischio" non si è fermato ma ha semplicemente modificato il modo di comunicare. Infatti le Associazioni hanno comunicato virtualmente sui social e fisicamente in una solaPiazza "Fisica", quella di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele.

Nella piazza del capoluogo, alcuni volontari "Comunicatori" hanno incontrato i cittadini desiderosi delle informazioni sui rischi esistenti sul territorio e come difendersi da essi.

L'esposizione individuale a questi rischi (terremoto, alluvione, maremoto, ecc.) può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di semplici accorgimenti.

È proprio attraverso l’informazione, la conoscenza, la consapevolezza del rischioche il cittadino arriva all'autoprotezione e quindi alla resilienza!

Solo attraverso la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche, possiamo dire “Io non rischio”.