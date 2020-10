Scuola paritaria "Mimì Del Torto", istanza di accesso agli atti della minoranza a Guglionesi

GUGLIONESI. Diviene materia di accesso agli atti la vicenda relativa alla scuola paritaria comunale “Mimì Del Torto”. I consiglieri Comunali: Elisa Carmela D'Astolto, Giuliana Senese, Barbara Morena, Antonio Tomei, Gianfranco Del Peschio e Giuseppe D'Urbano la giustificano così: «Ormai da molti mesi si stanno svolgendo attività di controllo circa l'operato finanziario e contabile dell'Istituzione Comunale "Mimi Del Torto", nella sua qualità di gestore dell'asilo comunale, della sezione primavera nonché dell'asilo nido.

L’attività è stata impedita e comunque gravemente ritardata dall'impossibilita di accedere alla documentazione necessaria alla redazione dei bilanci.

Il presidente, dimissionario dal 28.09.2020, nel testo della propria relazione ha rappresentato che la Halley, gestore del sistema informatico del Comune di Guglionesi, in data 14.10.2020 effettuerà l'operazione di "travaso" dei dati relativi all'Istituzione "Mimi Del Torto" dal Pc che li contiene al Pc dell'Ufficio Finanziario del Comune di Guglionesi. L'argomento in questione risulta estremamente rilevante circa interessi e diritti della cittadinanza di Guglionesi ed in particolare quelli attinenti il personale che vi svolge e ha svolto il proprio lavoro e ancor più quelli che riguardano la fascia di popolazione con età da 0 a 6 anni e relative famiglie di appartenenza.

Stante la gravità e l'urgenza della situazione, cosi come innanzi rappresentata, i sottoscritti ravvisano l'assoluta necessità di essere resi tempestivamente edotti circa le reali condizioni in cui versa l'Istituzione Comunale "Mimi del Torto", al fine di intraprendere, nel caso in cui si ritenga utile, ogni iniziativa prevista dal "Nuovo Regolamento per il Consiglio Comunale di Guglionesi", come ad esempio la richiesta di istituzione di una "commissione di indagine riservata" come previsto dall'art. 13 del menzionato regolamento. Chiediamo di poter ottenere copia di tutti i file (nell'impossibilita di trasmissione informatica, in formato cartaceo) provenienti dal personal computer dell'Istituzione Comunale "Mimi Del Torto" cosi come saranno scaricati in data 14.10.2020 dal personale della Halley su personal computer presso il Comune di Guglionesi».