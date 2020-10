Covid-19, verso il nuovo Dpcm

ROMA. E' stata convocata oggi alle 17.30, la cabina di regia tra governo e Regioni, Anci e Upi sulle misure anti-Covid in vista del nuovo Dpcm.

La riunione è stata convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. In videocollegamento anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'obiettivo è fare il punto sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm. Il nuovo decreto dovrebbe essere approvato prossimamente.

"Quello che è certo è che io chiederò che non si parli nemmeno di un altro lockdown, perché la nostra economia, il nostro Paese, non potrebbe sopportarlo"". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all'Assemblea generale di Assolombarda 2020 che si tiene all'Hangar di Linate.

"Quel che bisognerà fare è cercare di convivere con questo virus e chiedere ai cittadini di attenersi a quei comportamenti prescritti, sufficienti per contenere la diffusione del virus. Oggi ne sappiamo anche di più. Cercheremo di fare al meglio per fermare i focolai che partono"", ha aggiunto. Fontana ha inoltre sottolineato lo "sforzo" della Regione Lombardia per "essere vicina a mondo produttivo, delle imprese".

"Avevo in testa alcuni provvedimenti sulla gestione dei contagi Covid che, a questo punto non attuerò, perché aspetto il Dpcm"", spiega Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. "Dal momento che si parla di sport o i dispositivi di sicurezza, la movida anziché le aperture dei negozi, è inutile che ora faccia ordinanze se poi arriva il Dpcm", aggiunge Giani. "Io - sottolinea Giani - aspetto il Governo nazionale. Io non sarò il presidente di Regione che per protagonismo cerca sempre di fare un'ordinanza in più. Preferisco farne una in meno, fidandomi del Governo e, soprattutto, di fronte ad un quadro in cui le Regioni a rischio sono al nord come al sud. Serve un livello di norme che deve arrivare solo dal Governo, che è il vero protagonista, e che noi possiamo modificare solo di fronte a pochi casi ben giustificati e chiari".

“Concentriamoci su ciò che va fatto per contrastare la ripresa del virus”, afferma Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, sottolineando come sia necessario il “rispetto rigoroso delle regole di sicurezza, il rafforzamento dei controlli, l'attività di tracciamento, il numero e la velocità dei tamponi”.

Le misure del nuovo Dpcm in arrivo, spiega Bonaccini, “dovranno essere decisioni condivise. Il premier Conte ha indicato nella collaborazione con le Regioni il punto di forza nella gestione dell'emergenza e il presidente Mattarella ha ricordato che tenere l'Italia aperta è responsabilità di tutti. Il governo ha già accolto la nostra richiesta di riattivare la cabina di regia con Regioni, province e Comuni. Coordinamento nazionale e valorizzazione dell'autonomia restano il modo migliore di contrastare il virus”.

“Potranno esserci misure mirate all'evitare assembramenti e situazioni pericolose - rileva Bonaccini - la cosa più importante è intervenire in modo puntuale, salvaguardando il più possibile sia le attività economiche che quelle sociali”.

Quarantena più breve, aumento delle precauzioni e più controlli, sono alcune delle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico in merito all’andamento della pandemia nel nostro Paese. Su queste basi si lavora al nuovo Dpcm che sarà varato al più presto dal Governo dopo essersi confrontato con la Conferenza delle Regioni.

Il Comitato Tecnico Scientifico sollecita anche il coinvolgimento di medici di base e pediatri nell' esecuzione dei tamponi e indica la riduzione della quarantena a 10 giorni e a test rapidi per i contatti stretti.

Si vuole così aggiornare il percorso diagnostico per l'identificazione dei casi positivi, “così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti”.

Queste, le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario:

1) CASI POSITIVI ASINTOMATICI Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena;

2) CASI POSITIVI SINTOMATICI Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare;

3) CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10 e 17 giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21 giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione) ;

4) CONTATTI STRETTI Isolamento fiduciario: 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare. "Per il raggiungimento dell'obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività" al Covid, il Cts “ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”.

