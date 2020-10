URURI. I ragazzi della Pro Loco di Ururi hanno deciso di realizzare un murale sul muro di cinta dello stadio “Michele Fiorilli” come tributo e suggello ad una stagione calcistica dell’Aurora Ururi culminata con la promozione in Eccellenza. I murales, realizzati dall’artista Marco Di Prisco, rappresentano la passione degli ururesi per il calcio e altresì l’amore per la storia, le tradizioni e le radici di Ururi.

Un concetto, questo, ribadito anche dalla presidente della Pro Loco Maria De Rosa che ha parlato in rappresentanza non solo dei tesserati della Pro Loco ma di tutto il paese e soprattutto dei giovani che si sono messi in gioco per dare lustro al campo sportivo mossi dall’orgoglio per la squadra di calcio e per costruire e migliorare il paese. Anche il Presidente dell’Aurora Ururi 1924 Antonio Occhionero ha voluto, a sua volta, omaggiare la Pro Loco con una targa donata nelle mani della Presidente Maria De Rosa per la lodevole iniziativa che suggella un proficuo rapporto di collaborazione tra la società calcistica Aurora Ururi 1924, la Pro Loco e l’amministrazione comunale.

Proprio il sindaco Raffaele Primiani si è congratulato con la Pro Loco che è stata sempre attiva con manifestazioni ed eventi, ha assicurato alla Pro Loco di accogliere e supportare i progetti e le idee portati avanti dalla Pro Loco sebbene in questo periodo di Covid sia un po’ difficile poter realizzare qualcosa (la stessa cerimonia di inaugurazione del campo sportivo è stata molto ristretta per via delle norme anti covid19); si è poi complimentato con l’artista Marco Di Prisco (che è anche l’autore del murale rappresentante Skanderbeg all’ingresso del paese) per aver dipinto i muri di cinta del campo sportivo che precedentemente erano grigi e spenti ed ha fatto gli auguri alla squadra augurandosi di vincere la partita che si sarebbe disputata nel pomeriggio contro il Gambatesa che avrebbe decretato così il primo posto del girone di Eccellenza.