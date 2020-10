Autunno, maltempo e danni: il copione consunto

MOLISE. L'ondata di maltempo abbattutasi su alcuni Comuni del Basso Molise sarà tale da provocare sicuramente richieste di danni?

Nelle province di Campobasso e di Isernia il territorio patisce danni ambientali, anche se soprattutto d’inverno. Il Governo deve sovvenire i danneggiati e lo fa ‘allargando’ i cordoni della borsa. Ma quante emergenze sono autentiche e quante di esse vengono gonfiate ad arte? Purtroppo, nel settore delle calamità, l’Italia si rivela una Repubblica fondata su chi le spara più grosse al fine di arraffare il pubblico danaro. Allora, cosa fa il Ministero? Eroga fondi, ma a seconda delle disponibilità delle poste collocate in bilancio. Risultato: la richiesta dello “stato di calamità naturale” non potrà costituire la panacèa per tutti i mali patiti. Spesso gli eventi meteorologici provocano danni ingenti alle colture olivicole, vitivinicole ed

ortofrutticole; per ciò stesso l'Assessore regionale all'agricoltura ‘pro tempore’ attiva le procedure finalizzate all’ottenimento del riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Quel che si verifica viene rendicontato - in prima battuta - dalle varie testate giornalistiche. Ma, esaurita la risonanza mediatica, è necessario che sia poi la G. u. ad elencare (comunque con forte ritardo) gli importi somministrati per fronteggiare accadimenti che riverbereranno i propri effetti persino negli anni a venire. Il Governo, però, allarga i cordoni della borsa solo fino ad un certo punto; e così, grazie al ricorso al risparmio, finisce col ristorare vicende risalenti anche a tanti anni fa. Naturalmente, lo strumento legislativo della proroga vale non solo

per le calamità e per il maltempo quant’anche per la mobilità nelle grandi Città. A questo punto insorge una domanda: quante volte gli enti

locali simulano, aggravandoli, fenomeni più o meno normali? Or bene, mentre va precisato che tanti eventi sono seri, non sarà vano sostenere

che – nel settore delle calamità - certe ”bugie” (assieme alla “manica larga”, talvolta usata dallo stesso Governo a copertura di intuibili

risvolti politici) rappresentano l’aspetto (non secondario) di una Repubblica fondata su tanti amministratori sparaballe al fine di arraffare pubblico danaro. Va ricordato che, nel solo decennio 1994-2004, per danni di alluvioni, terremoti e frane più gravi, lo Stato si espose per poco meno di 21 miliardi. Eppure un impegno di tale fatta poteva essere sostenuto, più efficacemente, con la stipula di una polizza contro le calamità naturali che, per un appartamento medio, avrebbe rappresentato – all’epoca - il costo di appena 150 euro annui. Per dirla in breve, il sisma che colpì l'Abruzzo provocò danni stimati in circa 2-3 miliardi di euro per le sole abitazioni civili; ma appena 300 milioni furono versati da Gruppi assicurativi. Tale dato attesta appunto la scarsa penetrazione delle polizze contro gli eventi catastrofici.

Messe così le cose, quando i Presidenti di Giunta di ciascuna Regione riferiscono che ci sono stati eccessi termici, grandinate e piogge alluvionali, trombe d’aria, accumuli di neve e venti sciroccali, tutti questi accadimenti, una volta cessata l’istruttoria ministeriale, dovranno finire tra i provvedimenti recati dai sommari della Gazzetta ufficiale. Ma che fine hanno potuto fare le (spesso esagerate) richieste inoltrate dalle varie realtà territoriali? La Regione Calabria, denunciando - una volta - danni per la siccità per oltre 446 milioni di euro, pretesa – da sola! - indennizzi pari al 31,5% del Fondo di solidarietà nazionale. In effetti, a scorrere il resoconto, veniva fuori che un territorio verde e rigoglioso, incastonato nel cuore del

Mediterraneo e posto fra tre mari (il Tirreno, lo Ionio e l’Adriatico), era divenuto – nel 2007 – un autentico deserto. Ma non basta, in quanto

la ragguardevole somma richiesta per i danni subiti fu più o meno pari a quella che sarebbe potuta essere utilizzata a fronte di un terremoto di

notevole scala. Allora, cosa fece il Ministero delle Politiche agricole? Stanziò appena 48 milioni, affidandoli, poi, al Dipartimento della Protezione civile, così che l’importo fu spartito tra le 55 richieste ricevute per quell’anno; e, alla Calabria, finirono 15 milioni di euro sui 446 richiesti.



Claudio de Luca