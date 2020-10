​Proteggere la propria privacy su Internet: difficile, ma non impossibile

TERMOLI. La questione della privacy è diventata uno degli argomenti più delicati per la nostra quotidianità: ormai non c’è operazione o acquisto che non ci richieda di spuntare le famose “caselle della privacy”, che il più delle volte nemmeno leggiamo. Lo stesso vale quando accettiamo i cookies di un sito web, scarichiamo delle app o utilizziamo i social network, perché è proprio lì lo scoglio più grande da superare per la tutela della nostra riservatezza.



Possiamo dire che alla fine siamo un po’ tutti rassegnati al pensiero che proprio la privacy è il prezzo da pagare per l’utilizzo di una risorsa ormai irrinunciabile e praticamente gratuita: Internet. Anche l’Unione europea si è messa d’impegno nel tentativo di arginare le violazioni della riservatezza commesse nell’avido tentativo di sottrarre dati: il GDPR, il recente regolamento in materia di protezione dei dati, ha tentato di porre un freno, anche se con esiti forse un po’ deludenti.

Al di là infatti dei veri e propri furti di dati che possono avvenire sul web con una finalità illecita, il maggior pericolo è dato dagli scopi commerciali che spingono molte imprese ad accaparrarsi informazioni personali degli utenti, in modo da far convergere “suggerimenti” di acquisto. Ad aggravare la situazione c’è anche il fatto che il web ha la memoria di un elefante: è in grado di conservare i nostri dati per molto tempo, troppo per i nostri gusti!

Internet tuttavia è una risorsa inesauribile, e come tale, offre qualche soluzione a chi teme per la tutela della propria riservatezza.

Quattro consigli per navigare più sicuri

Proteggere i propri dati su Internet oggi è un’esigenza rilevante sia per il nostro smartphone che per il nostro PC:

quando entriamo sul Internet dal PC di casa spesso utilizziamo la navigazione in incognito, nella convinzione di essere quasi invisibili. Purtroppo è quel “quasi” che ci trae in inganno, perché occorre distinguere tra la navigazione in incognito e quella anonima. Quest’ultima è possibile solo grazie all’utilizzo di una VPN, ovvero una Virtual Private Network. VPN convenienti si trovano senza problemi in qualsiasi negozio specializzato e ci aiutano a oscurare non solo i nostri dati ma anche l’IP del nostro server;

un’accortezza importante sia per i nostri smartphone che PC è evitare di registrarsi su un sito attraverso le applicazioni di terze parti. Anche se la tentazione a volte è forte vista la praticità che ne deriva, è meglio evitare di condividere dati e informazioni scegliendo di iscriversi ad un sito utilizzando ad esempio il proprio account Facebook o Google;

quando andiamo in giro con il nostro prezioso smartphone in tasca, ci sarà capitato spesso di ricevere una richiesta di valutazione di un determinato luogo da cui siamo appena usciti. Ovviamente questo non avviene per pure caso, ma per effetto della geolocalizzazione. Sicuramente questa è una funzione che andrebbe disattivata, se vogliamo evitare di essere “pedinati virtualmente” dall’occhio vigile del Grande Fratello;

attenzione alle app sul nostro telefono. Anche se abbiamo consapevolmente scaricato delle applicazioni, tuttavia ci può essere sfuggito il fatto che queste vengono installate sul nostro smartphone complete di un accesso praticamente totale a tutte le nostre informazioni. Basta quindi entrare nelle impostazioni delle app e disattivare tutti i vari accessi e – in casi estremi – disinstallare l’app se non è necessaria.

Valgono poi in generale delle precauzioni che ci aiutano a evitare situazioni spiacevoli. Effettuare il log-out quando usciamo da un sito a cui siamo registrati è una procedura che può limitare eventuali accessi indesiderati da parte di terzi, così come l’utilizzo di password complesse (e che magari non consistano solo nella nostra data di nascita!).