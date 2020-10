Quasi mille euro al giorno incassati dalle multe nel 2019

TERMOLI. Tra gli imprevisti più spiacevoli che si possono avere durante una giornata, per chi guida, certamente ci sono le multe, quel foglietto rosa che viene trovato sul parabrezza.

Scatena più improperi che la consapevolezza di aver violato o trasgredito le norme al codice della strada.

Tuttavia, quanti soldi incassa un comune come quello di Termoli dall’attività di repressione delle infrazioni commesse sul territorio urbano?

A conti fatti, nel 2019 (nel 2020 con la pandemia e il lockdown le cifre saranno diverse) sono stati incassati 359.005,032 euro, che al netto delle spese sono diventati 318.294,87 euro.

Ma come vengono gestite queste risorse?

L’articolo 208 del Codice della strada “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie” che detta la disciplina generale dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della strada prevedendo l'intera devoluzione degli stessi all’ente al quale appartiene l’agente che effettua l'accertamento e al contempo l'obbligo di destinare il 50% alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208 e con facoltà di utilizzare per le stesse finalità anche tutto o parte del restante 50%;

l’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, che detta la disciplina dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della strada accertate per eccesso di velocità mediante apparecchiature automatiche, prevedendo la devoluzione del 50% di tali proventi all’ente proprietario della strada (fatta eccezione per le strade in concessione);

Lo scorso 30 dicembre 2019 è stato emanato apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a

seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, che approva il modello di relazione che gli enti locali devono utilizzare per trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi proventi di propria spettanza previsti dagli articoli 208 e 142 del Codice della strada e la loro destinazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.

I proventi destinati ammontano a 288.997,56 euro e di questi sono stati utilizzati 242.886,37 euro.