Paziente molisano positivo in Urologia a Vasto dopo doppio tampone, sospesi i ricoveri

VASTO. Dopo Ortopedia, Geriatria e Medicina ora tocca a Urologia. Un paziente molisano ricoverato con un urgenza presso il San Pio, per problemi di natura urologica, è risultato negativo al tampone rapido ed è stato normalmente ricoverato.

Successivamente però, per andare in sala operativa, è stato sottoposto a tampone molecolare classico e questa volta è risultato positivo. Ora si procederà a fare tamponi a tutti i ricoverati e al personale sanitario del reparto per verificare che non vi siano ulteriori contagi.