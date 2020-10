Ancora sciacalli social su casi di Covid, «Non è fuggito nessun immigrato positivo»

PETACCIATO. Sciacalli in libera uscita sull'emergenza Covid e non è la prima volta. Dopo la notizia del contagio a Petacciato, si è diffuso un messaggio che riferiva della positività di un immigrato ospite di un centro d'accoglienza, addirittura fuggito. Ma non è così che stanno le cose, come ha precisato il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

«Non so chi si diverta a creare inutili allarmismi facendo girare questi messaggi. Ho fatto segnalazione alle forze dell’ordine affinché si possa risalire all’autore. Diffido tutti a farlo girare.

L’ospite del centro (Le Dune e non al Colle, che tra l’altro è chiuso da un po’) sta bene seppur positivo al Covid. Inoltre, cosa più importante, è isolato rispetto agli altri ospiti presenti e tutti sono risultati negativi al tampone così come tutti gli operatori del centro».