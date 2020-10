TAVENNA. Sono trascorsi ben 77 anni dall’eccidio che avvenne a Tavenna nel 1943. Si è svolta ieri, martedì 13 ottobre, la commemorazione delle due vittime uccise dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale, una delle più crudeli stragi che ha visto coinvolti un cittadino tavennese e un carabiniere di Colletorto.

Oltre al sindaco di Tavenna Paolo Cirulli, il sindaco di Colletorto Cosimo Mele, il parroco di Colletorto don Vincenzo, il generale dei carabinieri Cerrina, il colonnello Gaeta e il capitano Vergine. Presenti anche Il luogotenente Tartaglia, comandante della stazione di Palata, il consigliere del comune di Termoli Rinaldi, il professore luigi Pizzuto, nonché le rappresentante di Anpi Molise e dell’associazione Carabinieri in congedo, che hanno reso omaggio ai due caduti, gesto alla presenza dei parenti delle vittime e agli amministratori locali.

La commemorazione è sempre sentita, per non dimenticare quello che èaccaduto e trasmetterlo alle generazioni future, con l'impegno da parte dell'amministrazione di Tavenna di realizzare un monumento. La cerimonia di commemorazione si è svolta sul luogo dell’eccidio ubicato lungo la Sp 163, "fontanella dei Canaparo" ove le Autorità intervenute, nel deporre dei fiori, hanno ricordato le fasi della strage commessa dalle truppe tedesche come gesto di rappresaglia poiché un gendarme tedesco, in fase di rastrellamento, era stato aggredito e malmenato da cittadini del luogo. Infatti era nota la cruenta usanza dell'esercito tedesco secondo la quale per ogni soldato tedesco ferito venivano uccisi 10 civili e per ogni soldato tedesco ammazzato ne venivano giustiziati 30!

Non senza commozione è stato rammentato come tre uomini vennero condotti in un oliveto con il pretesto di far scavare loro una trincea che di lì a poco si sarebbe invece rivelata la loro “fossa”. Nelle concitate fasi dell’esecuzione Vincenzo Simone e Giuseppe Di Lena, caddero esanimi al suolo, mentre il terzo uomo Giovanni Iuliano, anch’esso Carabiniere, benché attinto da un colpo d’arma da fuoco, riuscì a darsi alla fuga fra le campagne circostanti, salvandosi la vita. È stato inoltre rimarcato come l’estremo sacrificio ha consentito a 10 cittadini presi in ostaggio dai gendarmi tedeschi, di venire liberati.