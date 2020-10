Molise e Calabria uniche regioni in piano di rientro, «Obiettivi mancati»

TERMOLI. Torna a farsi sentire il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che evidenzia come la regione Calabria e il Molise siano le uniche regioni in piano di rientro per il debito sanitario e Commissariate dal Governo.a regione Calabria e il Molise siano le uniche regioni in piano di rientro per il debito sanitario e Commissariate dal Governo.

«Da quanto è stato dichiarato dal Commissario della Calabria per le motivazioni che hanno portato alle dimissioni, unitamente a quelle del sub commissario, appaiono molto simili a diverse dichiarazioni rilasciate in passato in diverse occasioni dal dottor Angelo Giustini, Commissario del Molise. Il debito di oltre 110 milioni di euro le criticità in cui versa il sistema sanitario del Molise, la tassazione massima che grava ancora sui molisani, nonché la mancata approvazione del Piano operativo sanitario 2019-2021, dimostra nettamente il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi.

E' plausibile oltre che auspicabile che in un futuro molto prossimo anche il Commissario Giustini e il sub-commissario Ida Grossi rassegnino le dimissioni».