Adeguamento antisismico alla vecchia sede della Capitaneria

TERMOLI. Interventi di adeguamento antisismico alla sede della Capitaneria di Porto di Termoli, parliamo del vecchio complesso, adiacente a quello nuovo, su viale Marinai d'Italia.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata con sede in Napoli, ha esperito una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dell’attuale edificio demaniale sede della Capitaneria di porto di Termoli CUP D36D15000500001 CIG: 8055897083. Hanno presentato offerte n. 105 imprese. Impresa esclusa: 0 impresa. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a, e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgv. 50/2016. L'appalto è stato aggiudicato con DP. N. 345 del 24/09/2020 alla Società ICI IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. con sede in Roma alla VIALE DELLA TECNICA n. 205, per un importo complessivo di € 968.388,54 di cui € 949.776,98 per lavori al netto del ribasso del 31,175% ed €. 18.611,56= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.