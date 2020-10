Giurisprudenza molisana: un bene da tutelare

MOLISE. Questa che segue è una panoramica di giurisprudenza ‘pocket’. Un bene locale, un gioiello da tutelare come ogni altra artistica (o

pittoresca) specificità culturale. In quasi tutti i Paesi, le ingiurie sono inquadrate nell’ambito di un reato minore sanzionato con una semplice ammenda. Nella 20esima regione si pensa a quanto possa essere ricavabile da un giudizio civile e molti avvocati fanno il tifo perché questo stato di cose non cambi.

Leggendo certe cronache del Contado non sembrerebbe che il senso dell'onore abbia molto corso di questi tempi; ma neanche il linguaggio forbito parrebbe essere costantemente perseguito dai gazzettieri locali. Ebbene una folta schiera di politici e di funzionari della Pubblica amministrazione sarebbe disposta a percorrere i tre gradi di giudizio pur di reagire al più banale degli insulti, addirittura ricorrendo al Giudice nell’assoluta carenza di offese. Ed ecco come la Suprema Corte, dopo analisi ed approfondimenti, ha fissato le nuove frontiere dell’invettiva. Ipotizziamo che il mite consigliere ‘X’ mandasse a quel Paese il Governatore ‘Y’.

Ebbene, quel “vaf” non potrebbe costituire reato perché il fatto sarebbe avvenuto in un confronto fra pari (nel caso specifico nelle assise regionali); ciò tanto più se l'interlocutore avesse appena detto: "Vergognati, sei un comunista!”. Anzi, a questo proposito, secondo noi, si potrebbe discutere se la “provocazione” non fosse da considerare un complimento.

I Magistrati ci fanno sapere che “in realtà, è l'uso troppo frequente, quasi inflazionato, della suddetta parola che ha modificato in senso connotativo la sua carica. Il che ha determinato, e determina certamente, un impoverimento del linguaggio e dell'educazione, non potendo peraltro negarsi che, in numerosi casi, l'impiego della medesima non superi più la soglia della illiceità penale”.



Pur tuttavia, un'altra Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito la colpevolezza di un consigliere comunale molisano che si era rivolto ad un collega, apostrofandolo: "Ti stai comportando come un cretino!”. La decisione è stata così motivata: "La tesi sull'esistenza nella nostra democrazia di una superiore area (il confronto politico) in cui si sarebbe sedimentata - grazie ad un lessico fatto di ingiurie reciproche - una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi che perderebbero così rilevanza penale” si collega ad una “concezione degradante della gestione dei pubblici poteri in cui i rappresentanti della democrazia potrebbero esprimere le proprie opinioni con strumenti vietati dalla legge, invocando un trattamento di favore” che è “un'inammissibile diseguaglianza dinanzi alla legge”.



Se invece foste giovani ed automobilisti, potreste tranquillamente dire al pedone che, attraversando via Corsica a Termoli, avesse protestato per essere stato sfiorato “Non rompermi gli zebedèi”, perché “non costituiscono reato di ingiuria le parolacce tra utenti della strada, specie se giovani, perché le frasi volgari sono usate come intercalare, o come rafforzativo di un pensiero”. Si tratta di un notevole passo avanti rispetto a quando la stessa Corte di Cassazione affermava:”Il fatto che un'espressione ricorra frequentemente nel linguaggio del volgo non vale a privarla del suo contenuto oltraggioso”. Insomma, adesso il “volgo” è autorizzato a rinforzare il proprio pensiero.



Però, la Suprema fa giurisprudenza ma non crea il diritto, come quando i politici molisani si affannano a beccarti con la penna nell’invettiva, segnalando le tue intemperanze giornalistiche al Giudice, pure quando non sia il caso. Quindi, nel ribadire una condanna per la non accurata rievocazione giornalistica di una vicenda finita in cronaca nera, oltre all'ingiuria (e quindi alla lesione dell'onore), la Corte ha rilevato che “un ulteriore profilo di lesività avrebbe potuto - e può ora ravvisarsi - nella violazione del diritto all'oblio, che, peculiare espressione del diritto alla riservatezza - costituzionalmente presidiato in quanto primaria ed indeclinabile esigenza della persona -, ha trovato di recente significativi riconoscimenti nella giurisprudenza civile di questa Corte Suprema”.



Per rendere attuale il proprio galateo il lettore (o il giornalista) sappia che potrà appellare “disonesto” un consigliere, ma solo se detta parola venisse pronunciata relativamente ad un fatto specifico, dunque senza implicare la disonestà assoluta della persona.



Claudio de Luca