TERMOLI. Suoni ed emozioni tra lingue diverse in un viaggio letterario senza tempo e senza confini.

Passione per la letteratura e incontro di lingue diverse alla base della Giornata Internazionale della Letteratura a Termoli, evento organizzato dalla Scuola di Cultura e Lingua Polacca, diretta dalla prof.ssa Dagmara Sobolewska, docente di lingua polacca e presidente dell’Associazione “Apolonia”.

Quello del 10 ottobre è stato il primo incontro di condivisione plurilinguistica e culturale tra docenti, studenti e amanti della letteratura in lingue diverse. L’evento rientra in una campagna sociale che promuove la conoscenza e l’apprendimento della letteratura italiana e internazionale, letteratura che non deve essere vista solo come argomento di studio nelle scuole, ma come presenza nella vita sociale di ognuno, senza limiti di età o di istruzione.

Brevi momenti di lettura di versi, poesie, passi letterari, stralci di lettere, canti popolari al suono di lingue molto diverse tra loro, in un viaggio affascinante nel mondo letterario di paesi europei ed extra-europei. Inglese, francese, spagnolo, rumeno, tedesco, polacco, russo, arbereshe e antico croato, arabo, e l’arricchimento del dialetto termolese e napoletano, in un viaggio letterario senza tempo e senza confini. L’incontro ha visto la presenza e collaborazione di alcune docenti del Dipartimento linguistico dell’Istituto Comprensivo “Brigida” di Termoli, le professoresse Angela Del Vecchio, per la lingua inglese, Luciana Giuliano, per la lingua francese, Linda Manes, per la lingua tedesca e Stefania Pedrazzi per la lingua spagnola e Michele Porsia.

Le lingue di minoranza hanno visto il prezioso contributo della professoressa Fernanda Pugliese, fondatore e direttore della rivista Kamastra, organo di informazione, cultura e attualità delle Minoranze linguistiche albanofone e croate del Molise, di Pinuccia Campofredano edi Filomena Vetta, che ha rappresentato la comunità croata del territorio. Un contributo internazionale quello della lingua araba da parte della dott.ssa Hanen Gzaiel Benmariem, presidente dell’Associazione Salam Aps. Molto bello anche l’intervento di una giovane studentessa dell’Istituto “Boccardi” di Termoli, Arianna Zizzari, che ha letto dei versi carichi di emozione sull’importanza del linguaggio non verbale, quello degli occhi, che non sanno mentire e trasmettono le sensazioni più profonde dell’animo umano. All’iniziativa ha risposto con grande interesse anche l’Associazione Terra dei Padri, associazione di promozione e diffusione della cultura italiana, rappresentata dalla presidente Franca De Santis, che ha letto dei versi in dialetto napoletano, trasmettendo il prezioso messaggio che il dialetto rappresenta una diversità di radici storiche, di culture e di esperienze umane che non deve andare perduta.

Le attività culturali e artistiche sono essenziali per preservare e trasmettere l’identità nazionale di un popolo e di un paese, ma arricchendo la grande diversità europea. Ogni lingua ha un suono diverso, ma questo intreccio di suoni è fonte di bellezza sonora per chi ascolta. Sentire una lingua diversa ci fa sognare, ci fa immaginare realtà lontane, ci fa viaggiare con la fantasia, a volte ci fa anche commuovere, ma senza alcun dubbio, ci fa arricchire. La lingua è un aspetto essenziale dell’identità culturale di una nazione, e deve essere tutelata come una grande ricchezza.

Un ringraziamento doveroso all’organizzatrice dell’evento, nonché padrona di casa, Dagmara Sobowleska, che attraverso la lettura ha promosso non solo la diversità e la bellezza linguistica, ma soprattutto la gioia di stare insieme, il dialogo e l’arricchimento reciproco.

L’evento è stato ospitato dal locale Miseria e Nobiltà di via Adriatica a Termoli e gli organizzatori ringraziano la titolare Monia per la splendida accoglienza ricevuta.