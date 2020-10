LARINO. Si conclude oggi a Larino, la due giorni dal titolo “La ventilazione meccanica non invasiva in emergenza-urgenza: la Niv ai tempi di Covid-19” organizzata dall’ Azienda Sanitaria Regionale Molise, nello specifico dall’Uoc del Pronto Soccorso medicina e chirurgia d’urgenza di Termoli.

L’evento formativo, partecipato e con un ricco programmaha preso corpo presso la sala conferenza della Casa della Salute di Larino, l’ex Vietri. Il corso di formazione, come riportato dagli stessi organizzatori, nasce dall’esigenza di formare gli operatori dell’emergenza sull’utilizzo appropriato delle metodiche di Ventilazione meccanica Non Invasiva (Niv) che rappresentano attualmente uno dei capisaldi terapeutici nella gestione del paziente critico. Esigenza che si è molto acuita nell’ultimo anno dopo l’esplosione della pandemia da Sars-CoV-2, patogeno con spiccato tropismo per le vie aree che ha nell’insufficienza respiratoria acuta la manifestazione clinica.

I timori che la pandemia infonde ed il suo rincalzare degli ultimi giorni ha condotto ad un ultimo Dpcm che porta la data del 13 ottobre con validità fino al 13 novembre rialzando l’attenzione nei confronti del covid-19. La stessa attenzione che in virtù della pregressa esperienza a livello medico ha condotto a rivedere gli interventi clinici quale la ventilazione come riportato dal dottor Vito Procacci che, dopo i saluti di rito ha dato inizio alla due giorni di formazione medica.

Il dottor Di Vito, Direttore di Struttura Complessa del Policlinico di Bari seguito dalla dottoressa Paola Caporaletti, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Policlinico di Bari, dottor Riccardo D’Uva, Dirigente medico del Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli, il dottor Valentino Grazioso e il dottor Ruggero Tupputi infermieri del Pronto Soccorso di Bari insieme al dottor Vito De Filippis hanno tenuto la platea dei presenti ancorati con vivo interesse nella giornata del 13 ottobre. Mentre nella giornata del 14 ottobre toccherà oltre ai dottor Riccardo D’Uva e Vito De Filippis, Dirigenti medici del reparto di medicina e chirurgia d’urgenza e accettazione di Foggiaanche alle dottoresse Antonietta Pistone e Paola Dell’Aquila, dirigenti medici del Policlinico del capoluogo pugliese.

La ventilazione non invasiva (Niv), si è giustamente collocata al centro della formazione comeun’efficace strategia terapeutica per il trattamento delle insufficienze respiratorie nell'emergenza sanitaria. Si affianca inoltre, ai dispositivi tradizionali per somministrazione di ossigeno e a tecniche più invasive come l'intubazione tracheale e la ventilazione meccanica. La Niv se correttamente applicata riduce l'intubazione oro tracheale e la necessità della tracheotomia. Assicura, inoltre, un grado di efficacia simile a quello della ventilazione invasiva, ma è stata messa a punto allo scopo di evitare le complicazioni legate all’impiego di quest'ultima.

Importante è, nell’approccio con il paziente, il riconoscimento dei segni fondamentali di peggioramento di un’Insufficienza Respiratoria Acuta, conoscere il funzionamento, l'utilizzo e i possibili inconvenienti dei dispositivi per la Niv e avere la capacità di interpretare i dati rilevati dal monitoraggio oltre che essere in grado di agire in modo adeguato in caso di fallimento. Quindi, diventa indispensabile la formazione sempre più peculiare del personalepuntando anche sulla motivazione ed il lavoro di squadra per erogare prestazione sempre più incisive.

La Ventilazione meccanica Non Invasiva valutata nella sua stessa efficacia nellevarie situazioni dettate dalle condizioni critiche del paziente, osservata nelle sue varie sfaccettature e tipologia di intervento oltre che la sperimentazione nel paziente da Covid-19. Una rivisitazione di intervento, quella della Ventilazione,necessaria per mirare un intervento sempre più risolutivo e meno invasivo per il paziente.

Un programma prospero di informazioni riportato ai presenti con dovizia di particolari e comprovata esperienza dai relatori.