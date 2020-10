«Garantire tamponi e risultati veloci alle categorie più a rischio»

TERMOLI. A tutto campo l’intervento del patologo clinico Giancarlo Totaro sull’emergenza coronavirus.

«Al momento le categorie sensibili dei lavoratori della sanità, scuola e forze dell’ordine non possono accedere al tampone rapido con grave rischio per questi servizi di pubblica utilità. Al momento i test rapidi su tampone si possono fare solo al Pronto soccorso per i pazienti da ricoverare, il che aveva la sua logica in una fase iniziale di approccio quando era difficile reperire tale tecnologia. Un fatto, un esempio concreto ma molto frequente avvenuto recentemente, ma che è la norma: un infermiere, un agente di polizia, un alunno o il suo genitore, un insegnante hanno avuto il contatto con un paziente positivo ed il domani deve prendere servizio in ospedale, a scuola o altrove nelle forze armate al momento, stante così le cose, cosa deve fare?

Deve prendere lo stesso servizio in ospedale, a scuola o altrove in attesa del test la cui risposta impiegherà diversi giorni ad arrivare o non deve raggiungere il posto di lavoro considerando che se si reca in pronto soccorso non può fare il test rapido? Se uno degli operatori descritti si reca al Pronto soccorso non possono fare il test in urgenza, ed anche giusto perché il sistema ospedaliero non reggerebbe il carico per questo bisogna organizzare il territorio per non rinviare il tampone e il suo esito in urgenza altrimenti si rischiano chiusure a raffica quando la situazione epidemiologica dovesse peggiorare come sembra. Bisogna assolutamente prevenire nuove chiusure come in passato è successo all'ospedale di Termoli. E' necessario rapidamente attivare e attrezzare sul la possibilità di fare i tamponi rapidi anche sul territorio in urgenza almeno per le categorie di interesse pubblico come sanità, scuola e forze dell'ordine.

Altrimenti cosa dovrebbe fare quell'infermiere in attesa di una risposta rischiare di infettate tutti prendendo servizio o rimanere a casa con grave nocumento per un servizio essenziale. In conclusione si deve attivare un servizio territoriale specifico che preveda l’urgenza per gli operatori sanitari, quelli della scuola e delle forze dell’ordine. Non bisogna incorrere negli errori del recente passato, o meglio predisporsi agli stessi rischi. I percorsi Covid è opportuno che debbano essere separati dagli altri servizi dell'assistenza sanitaria ed evitare a tutti i costi che le strutture sanitarie a tutti i livelli, ospedale, distretto e medicina territoriale, Usca, case di cura, carceri etc. diventino di nuovo un problema per la gestione dell'epidemia, e l’ospedale di Termoli che ha subito una chiusura ne sa qualcosa. Non sono in discussione l'impegno e la professionalità degli operatori sanitari ma la sicurezza sanitaria collettiva che non ha bisogno di eroi ma di tutele per quei lavoratori che già hanno pagato un prezzo elevatissimo di morti medici, infermieri e operatori sanitari tutti.

Gli assembramenti, i percorsi comuni per i tamponi con altri tipi di assistenza, non usare le mascherine, non lavarsi spesso le mani etc. sono e rimangono errori palesi che alla luce di quanto è successo nella prima ondata non garantiscono la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Percorsi dedicati per i tamponi e possibilmente lontani da altri servizi sanitari che siano ospedaliere o territoriali, anche questo è stato un punto di svolta della prima ondata e sono assolutamente auspicabili.

Basta chiedersi dove hanno fatto i tamponi le decine di nuovi positivi degli ultimi giorni in Molise? Con pieno convincimento, anche professionale, ritengo che sia auspicabile e sia meglio che essi siano stati fatti in percorsi dedicati e non comuni con altri servizi, senza entrare nel merito di alcuna situazione specifica».