Primi contagi al Cardarelli, positivi anestesista e 3 infermieri

CAMPOBASSO. Sono 4 i casi di contagio riscontrati presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Si tratta di un medico anestesista e 3 infermieri tutti del blocco operatorio. Al momento la situazione è sotto controllo e si stanno effettuando i dovuti accertamenti. I casi sarebbero emersi a seguito dello screening che Asrem attua periodicamente sul proprio personale. L’indagine epidemiologica sui colleghi degli operatori positivi è tuttora in atto come ha reso noto il Direttore Generale Oreste Florenzano. Finora non sarebbero emersi altri positivi e si sta cercando di appurare anche l’origine del contagio. Finora al “Cardarelli”, unico centro covid regionale non si era verificato alcun caso di contagio.