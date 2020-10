Viabilità critica nel Cratere, verso la protesta di amministratori e cittadini

BONEFRO. Elogi da Tavenna, strali dal Cratere del 2002. Il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, da sempre in prima linea sui problemi della viabilità locale annuncia che in data 24 ottobre, alle ore 11, ci sarà un’azione di protesta costituendo un presidio di amministratori locali e cittadini presso il ponte “Bovara”.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, nel rispetto delle misure sanitarie vigenti», il contenuto della nota inviata dal sindaco di Bonefro:

«Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso, Egregio presidente, Egregio dirigente, così come segnalato più volte, il centro abitato di Bonefro presenta molteplici criticità legate alla viabilità:

1. sono presenti diverse strettoie, a causa delle caratteristiche urbanistiche e vista la presenza degli edifici che restringono fortemente la carreggiata delle strade provinciali che attraversano il paese, tant’è che in un punto della Strada Provinciale 166, da diversi anni ormai, è stato installato anche un impianto semaforico per regolamentare il transito alternato dei veicoli nel centro urbano;

2. anche se alcuni tratti stradali sono stati interessati da interventi di ripristino dell’asfalto, vi sono ancora diversi tratti di strade provinciali che richiedono urgenti interventi di manutenzione per eliminare buche e insidie stradali, come nel caso della SP 166 che collega il centro abitato alla Zona Industriale di Bonefro / bivio di Colletorto SP 73d;

3. è necessario pianificare con urgenza un intervento di manutenzione del ponte che si trova lungo la SP 166 (Via Marconi) nell’abitato di Bonefro;

4. è necessario vietare / limitare il transito dei mezzi pesanti nel centro abitato, con particolare riferimento agli autoarticolati adibiti al trasporto di cose per un peso complessivo parisuperiore a 7,5 tonnellate. I mezzi pesanti, oltre a costituire motivo di ingorghi al transito dei veicoli presso le strettoie esistenti (come visibile in foto), sono fonte di notevoli sollecitazioni e vibrazioni ai danni degli immobili posti ai lati delle strade urbane.

Inoltre, emerge il problema legato all’assenza di infrastrutture viarie alternative al transito nel centro abitato di Bonefro. L’unica alternativa, realizzata per tale finalità dopo il sisma del 2002, è la Strada di collegamento tra la Zona Industriale di Bonefro S.P. 73d e la S.P. 40 Adriatica nel territorio del Comune di San Giuliano di Puglia. Detta strada è pericolosa e priva di ogni forma di manutenzione. Al riguardo si richiamano gli obblighi che derivano dal Decreto del Presidente della Regione (Commissario delegato) n. 12 del 02.05.2003.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della S.P. 159, con particolare riferimento al ponte denominato “Bovara”, oggetto di un cospicuo finanziamento regionale frutto di specifico accordo di programma tra i sindaci del territorio, come da delibera di Giunta della Regione Molise n. 242 del 29.6.2017, si segnala che l’intervento di ripristino risulta essere ancora in fase di progettazione.

Si rappresenta, ancora una volta, la gravità e la pericolosità della situazione del ponte “Bovara” e la necessità di un avvio urgente dei lavori.

Vista la perdurante assenza di risposte concrete, stante la mancata risoluzione delle problematiche sopra esposte, nonostante i ripetuti solleciti, si comunica che in data 24 ottobre, alle ore 11:00, procederemo con un’azione di protesta costituendo un presidio di amministratori locali e cittadini presso il ponte “Bovara”. Sarà data comunicazione anche alla stampa locale».