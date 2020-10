Quel silenzio assordante giù al porto, un anno senza Peppino Marinucci

TERMOLI. Un anno senza Peppino Marinucci. Lo scorso 15 ottobre 2019 cadeva di martedì ed era una giornata mite, soleggiata con mare calmissimo, e chi vi scrive assieme a Livio, Egidio, Maurizio e Vincenzo aveva deciso di fare una uscita in barca a pescare; avevamo dato al nostro amico e patriarca della combriccola del bar del porticciolo turistico "Sottovento" Giuseppe Marinucci "Mussoline" appuntamento per la sera stessa di fare una mangiata di quelle allegre.

Purtroppo quel 15 ottobre a mattina il destino di Peppino si è compiuto.

Erano circa le 10, da poco lasciato il porticciolo a circa 1.500 metri dal porto, quando arriva una telefonata al cellulare di Maurizio, e dall'altra parte c'era Paola una dei figli di Peppino, che con la voce rotta dall'emozione ci faceva sapere che: “Papà non scenderà più al porto”, Un attimo di smarrimento tra di noi che comunque avevamo tutti capito cosa fosse accaduto; senza proferire parole dalle risate di pochi minuti prima, i nostri volti si sono tinti di tristezza e la barca ha fatto dietrofront per far ritorno al porto.

La sua assenza quotidiana con noi, le sue pillole di saggezza da vecchio Marinaio, i suoi racconti seri e anche divertenti che ci facevano divertire e passare anche il tempo ci mancano tantissimo.

Peppino manca a tutti, manca il suo sorriso sardonico, gli volevamo un gran bene, senza di lui da un anno non è più la stessa cosa, noi ci sforziamo di farla sembrare la stessa ma davvero è impossibile, era unico e inimitabile, voleva fare qualche volta il burbero, ma sapevamo di che pasta fosse.

Peppino ovunque tu sia in questo momento invidiamo coloro che da un anno a questa parte godono della tua compagnia, non sanno quanto sono fortunati, noi ci consoliamo raccontandoci tra di noi stessi i tanti momenti passati insieme a te, ciao Peppì buon vento lassù.

La famiglia fa sapere che sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18, presso la chiesa Cattedrale nel rispetto delle norme anti-Covid, si terrà una messa a suffragio a un anno dalla sua morte.